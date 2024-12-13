Яндекс назвал самые популярные неологизмы этого года

Аналитики Яндекса выяснили, какие новые слова вызвали наибольший интерес россиян в этом году и за последние десять лет в целом. Для этого изучили обезличенные запросы пользователей к Поиску со словами «что такое», «что это» и «что значит» и отобрали слова, интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом. В этом году первое место досталось слову «докс». За ним следуют «скуф», «пикми» и «нормис», а замыкает пятерку лидеров «вонёнизм».

Три из пяти самых популярных неологизмов 2024 года обозначают людей. «Скуфами» называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают занятий спортом и предпочитают нездоровую пищу. «Пикми» — это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола, а «нормис» — самый обычный, ничем не примечательный человек.

Остальные два слова связаны с новыми явлениями в жизни. «Докс» — это поиск конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других неблаговидных целей. Слово можно встретить в таком контексте, как «жди докс» или «на тебя заказали докс». А «вонёнизм» — тренд на минимализм, ЗОЖ и самодостаточность, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён.

Яндекс составил топы новых слов для каждого года с 2015 по 2024. Так, в далеком 2015-м у пользователей чаще всего вызывали вопросы слова «кек», «крафтовый», «ничоси», «панчлайн» и «дрипка». В топ-5 неологизмов 2019 года вошли «вислово», «фудпорн», «фонк», «глэмпинг» и «симп», а в прошлом году стали популярны слова «сплитовать», «чиназес», «подкрадули», «квадробика» и «сватнуть».

Интерес к новым словам менялся по-разному. Например, «патимейкер» и «ковид» почти пропали из поисковых запросов, достигнув пика популярности. Так бывает, если слово теряет актуальность или, наоборот, входит в обиход и больше не вызывает вопросов. Значения некоторых слов люди продолжали искать спустя несколько лет после их появления. Пример такого рода — поджанр хип-хопа «фонк». Некоторые неологизмы со временем стали привлекать даже больше внимания, чем раньше. Так, «рилс», вошедший в топ-5 новых слов 2021 года, через три года поставил новый рекорд, хотя и не попал в список лидеров.