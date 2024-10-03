ЦСИ М’АРС представил масштабную иммерсивную мультимедийную выставку

ЦСИ М’АРС, продолжая осваивать сферу психотрансформационного зрелищного искусства представляет главную премьеру года – новый масштабный выставочный проект, который даёт зрителю возможность не только созерцать, а ещё – испытывать мощный терапевтический эффект, укреплять духовные опоры и получать глубокие осознания.

SENSE – впечатляющая выставка, синтезирующая знания учёных, философов, алхимиков разных времён и культур о природных феноменах, затрагивающая все органы чувств, обогащая и восполняя внутренние ресурсы человека.

SENSE – это 5 эффектных красочных локаций, 5 природных элементов и 5 способов восприятия мира, важные для современного человека, теряющего связь с природой – необходимой средой для гармоничной жизни. Каждый зал выставки – репрезентация базовых элементов стихий, каждая инсталляция – переосмысление феноменов природы через призму искусства, позволяющие зрителю составить свою уникальную картину мира.

SENSE с одной стороны соединяет сложные художественные решения, новейшие цифровые технологии, с другой стороны возвращает человека к истокам, природе и её базовым элементам – стихиям. В проекте используются захватывающие аудиовизуальные инсталляции, интерактивные, кинетические, световые и лазерные арт–объекты, спецэффекты виртуальной реальности, технология прослушивания электромагнитных волн, а также – климатические и ароматические настройки.

SENSE – это Огонь, Вода, Земля, Воздух и загадочный, метафизический элемент – Эфир – символ связи личности с тонкой материей, являющийся квинтэссенцией путешествия на пути обретения гармонии с собой, со своим Высшим Я, Абсолютом.

Цель арт-проекта, созданного с помощью новейших технологий, – мотивировать зрителя к полной перезагрузке, дать энергию для восстановления сил и вдохновения.