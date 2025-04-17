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ЦТИ «Фабрика» представил проект Тати Ворониной «руины.»

editor
By editor
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тати воронина руины
Фото предоставлено пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представил проект Тати Ворониной «руины.», посвященный хрупкости человеческого бытия, в зале «Артхаус». Основным материалом инсталляции стали три тонны фарфорового «боя» — изделия, получившие изъяны во время обжига и не прошедшие по ГОСТу. Экспозиция дополнена видео и звуком разбивающихся предметов.

Своим проектом художница делает попытку подчеркнуть проблему мирового кризиса, фокусируясь на хрупкости всего живого. Он служит напоминанием о том, что среди хаоса повседневности так важно стремиться к созданию общества, в котором ценность человеческой жизни является фундаментальной.

В то же время – это история, смысл которой заключен в одном «открытом» предложении символического текста проекта, представленного в зале. История, которая, как считает автор, затронула сердца многих.

Тати Воронина – междисциплинарная художница, выпускница Московской Школы Современного Искусства и студентка «Свободных мастерских» ММОМА; среди проектов – работы, показанные в ЦСИ Винзавод и музее ДПИ; участвовала в международных арт-резиденциях. По первому образованию – лингвист и специалист по международным отношениям (Северная Италия); а по первой профессии – телевизионный журналист, что сильно повлияло на её художественную практику и восприятие реальности.

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