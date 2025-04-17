В рамках деловой программы Российского форума индустрии дизайна обсудили развитие креативных индустрий Москвы

Форум проходил с 15 по 16 апреля. Агентство креативных индустрий Москвы провело четыре сессии, на которых специалисты рассказали о пользе креативного продукта для бизнеса, о городских мерах поддержки индустрии моды, о развитии дизайна в видеоиграх, а также об инновационных материалах и технологиях в российском предметном дизайне.

«Дизайн — одна из ключевых сфер креативной экономики Москвы, без которой невозможны ни современные промышленные решения, ни комфортная городская среда. Только за прошлый год количество компаний в этой индустрии выросло более чем на 16 процентов и достигло почти шести тысяч. Агентство креативных индустрий Москвы занимается системной поддержкой дизайнеров: проводит для них конкурсы, акселераторы, обучающие курсы и профессиональные встречи. В прошлом году в этих мероприятиях приняли участие почти 2,7 тысячи представителей этой профессии со всех уголков страны», — заявила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Российский форум индустрии дизайна проходил с 15 по 16 апреля в национальном центре «Россия» и объединил более тысячи участников из сфер моды и дизайна. Представители Агентства креативных индустрий Москвы приняли участие в деловой программе форума и провели четыре сессии.

Одна из них проходила 15 апреля и была посвящена капитализации креативного продукта для бизнеса. Спикерами стали: генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, юрист-правозащитник Руслан Гацалов, Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев и Генеральный директор АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» Наталья Беленькая. Эксперты рассказали о том как найти баланс между открытостью и защитой разработок, как лицензировать дизайнерские игрушки, защищать фирменные стили и логотипы, а также о современных цифровых сервисах защиты интеллектуальной собственности и многом другом.

На второй сессии «Москва-столица моды», которая проходила в этот же день эксперты обсуждали важность участия бизнеса в образовательных программах колледжей, которые готовят специалистов для сфер креативных индустрий. А также рассказали сколько средств может сэкономить бренд, если будет пользоваться готовыми и хорошо спроектированными лекало. Спикерами сессии были: директор Московского техникума креативных индустрий им. Л.Б. Красина Лиана Табатадзе, основательница бренда Masha Tsigal Маша Цигаль, Вице-президент Ассоциации РАФИ по выставочным и цифровым проектам Гюльнара Бабич, генеральный директор ГК ALFER.GROUP Антон Алфер, основательница GRASSER Ольга Родькина, ведущий стилист EMKA Fashion Владимир Казарян, начальник управления специальными проектами АНО «Агентство креативных индустрий» Анжелика Тихонова и основатель группы компаний Solstudio Textile Group и бренда Radical Chic Александра Калошина.

Третья сессия, проходившая 16 апреля, была посвящена геймдизайну. Специалисты обсудили, что гейм-дизайн сегодня используется практически во всех сферах жизни, а также развитие различных видов дизайна в видеоиграх. Спикерами сессии стали: видеоигровой сценарист Сергей Чекмаев, менеджер по связям с индустрией Scream school Анастасия Лобанова, начальник управления видеоигр АНО «Агентство креативных индустрий» Шамиль Рамазанов и директор по производству Revolvers Studio Рзаев Игорь.

Последняя сессия Агентства креативных индустрий Москвы состоялась в этот же день и была посвящена вопросам трансформации индустрии дизайна с помощью инновационных материалов, а также обсуждению успешных проектов и стартапов в области предметного дизайна России. Спикерами сессии стали: управляющий директор МИП «Авиа-Концепт» Максим Пирязев, директор по развитию ART-UP STUDIO Валентина Богушевская, старший преподаватель кафедры «Промышленный дизайн» МГТУ им. Н.Э. Баумана Елена Шайманова, сооснователь и коммерческий директор компании “Тканофф” Елена Краснова и заместитель декана факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана Андрей Новиков.

Дизайн — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в креативных индустриях Москвы. Для поддержки дизайнеров город создал целую систему развития молодых специалистов: ежегодно проводятся крупные профессиональные и международные мероприятия, выставки и конкурсы. В 2024 году в акселерационных и обучающих программах Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы приняли участие более 2,7 тыс. дизайнеров.