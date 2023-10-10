Известный пианист – обладатель первой премии Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев выступил во Владикавказе на сцене Филиала театра оперы и балета Мариинского театра в РСО-Алания. В концерте принял участие Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Александр Рудин.

Дмитрий Маслеев представил Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром соч. 43 С.В. Рахманинова. В концерте также прозвучали увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского и Симфония № 3 ля минор, op. 44 С. В. Рахманинова.

Марафон «Мой Рахманинов» продолжится в октябре и ноябре: 10 ведущих музыкальных коллективов страны, 18 солистов и дирижеров представляют 25 концертов общей протяженностью звучания музыки – 65 часов! В гастрольный график проекта вошли все федеральные округа России; проект охватит города от Владикавказа до Южно-Сахалинска. Среди участников: Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, дирижер – заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков; Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, дирижер – народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Геннадий Дмитряк; Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, дирижер – заслуженный артист РФ Денис Лотоев; Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер – народный артист РФ Валерий Полянский; Новосибирский академический симфонический оркестр, дирижер – Димитрис Ботинис; Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижеры – Иван Никифорчин (лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова), Фредди Кадена; Красноярский академический симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Ланде, дирижер – Клеман Нонсье (лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова), Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, дирижеры – Дмитрий Юровский, Иван Никифорчин; Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», дирижер – Сергей Тарарин; Российский национальный оркестр, дирижер – народный артист РФ Александр Рудин.

Музыку Рахманинова, а также русскую и зарубежную классику представляют выдающиеся российские пианисты, лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского: Вадим Руденко, Станислав Корчагин, Валентин Малинин, Илья Папоян, а также лауреаты Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова, прошедшего впервые в 2022 году в Москве, – Александр Ключко, Арсений Тарасевич-Николаев и Иван Никифорчин.

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