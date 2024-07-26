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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Российский стилист Алина Нгуен удивила всех своей последней работой!

editor
By editor
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алина нгуен

На прошедшем показе Giorgio Armani Privé была замечена необычайно красивая работа столичного стилиста Алины Нгуен!

Для создания коллекции от кутюр FW 24/25 маэстро остался верен себе и выбрал жемчуг, который невероятно красиво подчеркивает изящество силуэтов.

Нгуен удивила тем, что смогла создать полноценный образ для своей клиентки из двух платков Armani последней коллекции. Гости показа и папарации сразу отметили необычный образ от московского стилиста, ведь платки сейчас становятся одним из самых трендовых элементов одежды.

алина нгуен модель

В модных СМИ про недавний показ Armani писали под заголовками «Миллион алых роз» и «Ода розе», поскольку в вечерних платьях бренда в этом сезоне распустились самые разнообразные вариации цветов.

Ведь могут наши, когда захотят! У Нигай и Рогова явно появилась серьезная конкуренция.

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