Российский стилист Алина Нгуен удивила всех своей последней работой!

На прошедшем показе Giorgio Armani Privé была замечена необычайно красивая работа столичного стилиста Алины Нгуен!

Для создания коллекции от кутюр FW 24/25 маэстро остался верен себе и выбрал жемчуг, который невероятно красиво подчеркивает изящество силуэтов.

Нгуен удивила тем, что смогла создать полноценный образ для своей клиентки из двух платков Armani последней коллекции. Гости показа и папарации сразу отметили необычный образ от московского стилиста, ведь платки сейчас становятся одним из самых трендовых элементов одежды.

В модных СМИ про недавний показ Armani писали под заголовками «Миллион алых роз» и «Ода розе», поскольку в вечерних платьях бренда в этом сезоне распустились самые разнообразные вариации цветов.

Ведь могут наши, когда захотят! У Нигай и Рогова явно появилась серьезная конкуренция.