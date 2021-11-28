Пермская опера завершает уходящий год «Фаустом» Василия Бархатова

Под занавес уходящего года Пермский театр оперы и балета представляет новую постановку оперы «Фауст» (16+) Шарля Гуно. Премьера пройдет с 18 по 22 декабря. Над спектаклем работают режиссер Василий Бархатов, дирижер Артем Абашев, художники Зиновий Марголин и Ольга Шаишмелашвили, хормейстер Евгений Воробьев, художник по свету Александр Сиваев.

Дебют на сцене Пермской оперы станет первой и долгожданной работой Василия Бархатова в России после многолетнего перерыва — свою последнюю оперную премьеру на родине он выпустил в 2013 году, впоследствии сконцентрировавшись на зарубежной карьере. Над новой постановкой «Фауста» Шарля Гуно вместе с Бархатовым работают его постоянные соавторы — сценограф Зиновий Марголин и художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили. Последние работы режиссера: «Игрок» Прокофьева в Литовском национальном театре оперы и балета (2020), «Тоска» Пуччини в Оперном театре Ганновера и «Мадам Баттерфлай» Пуччини в Театре Базеля (2019), «Евгений Онегин» Чайковского в Королевской опере в Стокгольме (2018). В 2019 году Бархатов был номинирован на престижную премию International Opera Awards как лучший оперный режиссер.

Василий Бархатов, режиссер:

— Мне всегда казалось, что музыка оперы Гуно слишком прекрасна для жуткого текста Гёте — хотя и во французском переводе, и в версии либреттистов Жюля Барбье и Мишеля Карре он уже сам по себе звучит сильно милее, чем в подлиннике. Драма Гёте — страшное, многослойное, сложносочиненное повествование, которое Гуно излишне романтизирует. Несколько лет назад я уже ставил «Осуждение Фауста» Берлиоза, а вот встречи с «Фаустом» Гуно мне всегда хотелось избежать — пока в какой-то момент я для себя не нашел ракурс, который бы позволил по-настоящему подключиться к этому материалу.

У всякого человека, даже самого на первый взгляд светлого, есть своя темная сторона — как у луны. Об этом очень точно написал Пушкин в «Маленьких трагедиях», где у протагонистов есть как минимум одна благодетель — но именно она парадоксальным образом искажает, уничтожает человеческую личность изнутри. Тебе кажется, что ты действуешь из благородных побуждений, что тебя невозможно ни в чем упрекнуть — но именно это благородство приводит тебя на дно ада. Вот и один из главных героев нашего спектакля вроде бы несет миру правду, разоблачая зло, открывая истинное его лицо, борется, мстит за близкого человека — но заходит слишком далеко. Получается точь-в-точь как у Ницше: «Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя».

Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева партии готовят солисты: Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис (Молодой Фауст), Данис Хузин, Альгирдас Древинскас (Старый Фауст), Аскар Абдразаков, Гарри Агаджанян (Мефистофель), Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте (Маргарита), Василий Ладюк, Константин Сучков (Валентин), Александр Егоров, Тимофей Павленко (Вагнер), Наталья Буклага, Наталия Ляскова (Зибель), Татьяна Каминская, Екатерина Бачук (Марта).

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