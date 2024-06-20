Дафер Юссеф откроет фестиваль «Джаз над Енисеем»

Дафер Юссеф завоевал мировую известность как мастер уда – традиционного струнного инструмента, а также как талантливый певец и композитор. Его музыкальный стиль – это смешение арабской классической музыки, западного джаза и элементов электроники, что создаёт неповторимое звучание, полное глубины и инноваций. Юссеф является обладателем престижной музыкальной премии Edison Award, а также двукратным лауреатом премии BBC Awards в категории World music.

«В музыке Дафера Юссефа слышно влияние востока. Восточный мелодизм в его исполнении переплетается с джазовой гармонией и стилем», – отметил исполнительный директор Igor Butman Music Group Роман Христюк.

Фестиваль «Джаз над Енисеем» пройдёт в Красноярском крае. Для жителей Красноярска, Назарово, Дивногорска, Зеленогорска, Железногорска и Сосновоборска выступят Квинтет Игоря Бутмана, Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квинтет», Вадим Эйленкриг и Красноярский академический симфонический оркестр, Трио Андрея Кондакова.

Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке министерства культуры Красноярского края. Художественный руквоодитель фестиваля – народный артист РФ Игорь Бутман.