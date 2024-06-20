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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дафер Юссеф откроет фестиваль «Джаз над Енисеем»

editor
By editor
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Дафер Юссеф

Дафер Юссеф завоевал мировую известность как мастер уда – традиционного струнного инструмента, а также как талантливый певец и композитор. Его музыкальный стиль – это смешение арабской классической музыки, западного джаза и элементов электроники, что создаёт неповторимое звучание, полное глубины и инноваций. Юссеф является обладателем престижной музыкальной премии Edison Award, а также двукратным лауреатом премии BBC Awards в категории World music.

«В музыке Дафера Юссефа слышно влияние востока. Восточный мелодизм в его исполнении переплетается с джазовой гармонией и стилем», – отметил исполнительный директор Igor Butman Music Group Роман Христюк.

Фестиваль «Джаз над Енисеем» пройдёт в Красноярском крае. Для жителей Красноярска, Назарово, Дивногорска, Зеленогорска, Железногорска и Сосновоборска выступят Квинтет Игоря Бутмана, Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квинтет», Вадим Эйленкриг и Красноярский академический симфонический оркестр, Трио Андрея Кондакова.

Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке министерства культуры Красноярского края. Художественный руквоодитель фестиваля – народный артист РФ Игорь Бутман.

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