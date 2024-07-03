Игорь Бутман: «Сейчас есть все шансы для того, чтобы перевернуть музыкальный мир»

В Академии «Меганом» стартовала новая программа «Академия джаза Игоря Бутмана». Ее участниками стали 82 человека — исполнители, композиторы, звукорежиссеры, педагоги и студенты профильных колледжей и вузов из 28 регионов России и столицы Узбекистана. Цель программы — популяризовать отечественное джазовое наследие и углубить взаимосвязи в профессиональной среде между различными поколениями музыкантов и исполнителей.

Под руководством всемирно известного саксофониста и продюсера, художественного руководителя Московского джазового оркестра, народного артиста России Игоря Бутмана джазовое наследие найдет отражение в творчестве молодых музыкантов. Опытные эксперты команды Фонда и Академии Игоря Бутмана — ведущие джазовые музыканты и композиторы страны — помогут молодым артистам развить свой профессионализм и исполнительское мастерство, а также создать конкурентоспособные музыкальные продукты для российского слушателя.

На программе участники также получат возможность подготовить и выпустить материал для джазового альбома лейбла «Таврида.АРТ», выступить на музыкальных джемах и концертах на берегу Черного моря, в том числе на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». А по итогам программы исполнители смогут пройти стажировку во Всероссийском джазовом оркестре под управлением Игоря Бутмана и партнерских коллективах программы, а композиторы и звукорежиссеры попасть на практику в ведущие студии звукозаписи.

Программа «Академия джаза Игоря Бутмана» позволит поддержать молодые джазовые проекты в России, предоставит возможности для роста джазовых артистов, а также монетизации их творчества, поспособствует развитию джаза в новых регионах.