Фестиваль молодых поваров «Россия на вкус» пройдет в рамках «Таврида.АРТ»

В дни работы павильона «АРТ-ЭКСПО» на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» пройдет фестиваль молодых поваров «Россия на вкус», демонстрирующий разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов нашей страны — от Владивостока до Калининграда. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. В гастропространстве павильона «АРТ-ЭКСПО» будут представлены национальные блюда из каждого федерального округа. В меню – как известные блюда, так и аутентичная кухня малочисленных коренных народов. Гости попробуют бурятские буузы, осетинские пироги, чуду с разными видами начинок и другие традиционные угощения народов России.

Фестиваль молодых поваров соберёт на одной площадке авторов лучших гастрономических проектов, поваров и производителей из 16 регионов России. Среди них Тверская область, Волгоградская область, Республика Карелия, Приморский край, Удмуртская республика, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Бурятия, Московская область Нижегородская область, Мурманская область, Республика Дагестан, Санкт-Петербург, Камчатский край, Республика Саха, Ростовская область, Москва, Алтайский край, Свердловская область.

Кроме того, на территории гастропространства откроется настоящий рынок фермерской продукции, который познакомит гостей с самыми известными и удивительными вкусами России. Все желающие смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти их в качестве гастрономических сувениров.

Напомним, в 2023 году на Фестивале «Таврида.АРТ» прошел первый фестиваль молодых поваров «Гастрономическая карта России». За 4 дня Фестиваля 30 поваров со всей страны — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда — отдали гостям больше 30 тысяч порций напитков и блюд российской региональной кухни. В марте этого года «Таврида.АРТ» организовала гастрономический фестиваль «Россия на вкус» на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе, тогда за один день сборная поваров со всей России приготовила более 10 000 порций. История проекта продолжится в Крыму уже в июле в рамках программы павильона «АРТ-ЭКСПО». В 2024 году павильон будет работать в новом формате: он объединит гастрономическое пространство, выставку творческих индустрий с достижениями и лучшими практиками представителей регионов, вузов, арт-резиденций и партнерских организаций, а также выставочную программу экспонентов. Среди ключевых смыслов «Арт-Экспо»: «Добро пожаловать домой», «Ты – наш главный гость!», «Попробуй Россию на вкус», «Накормим, научим, удивим» и «Мы семья – семей».

В дни Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» павильон «АРТ-ЭКСПО» площадью 3,5 тысячи квадратных метров и высотой 12 метров расположится между пляжем «Ракета» и Академией творческих индустрий «Меганом». Каждый участник выставки творческих индустрий «АРТ-ЭКСПО» представит свой оригинальный стенд, на котором будут проходить интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений творцов из регионов. На стендах воплотятся идеалы домашнего очага, локальные культурные особенности и традиции гостеприимства разных уголков страны.

Фестиваль «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны. Их колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении.