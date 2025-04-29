«Дайте надежду»: Григорий Лепс и Лёша Свик рассказали в клипе о ценности любви

Каждая песня Григория Лепса – заметное событие в музыкальном мире. Коллаборация с Лёшей Свиком в песне «Дайте надежду» уже претендует на главный дуэт года, а сильный вокал в сочетании с рэпом задают новый тренд. Тема песни «Дайте надежду» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой – из категории вечных, о смысле жизни. Мощную энергию, с которой подаётся трек, отметили большинство слушателей соцсетей после цифрового релиза.

Творческий союз поэта и композитора вывел в свет несколько хитов и клипов серии «Вселенная GM»: «Острой бритвой» Димы Билана, «Верни» Ольги Бузовой, «Не пытайся повторить» Сергея Лазарева и другие. Новая песня, по словам Дарьи Кузнецовой, появилась под эмоциональным воздействием после прочтения стихотворения Михаила Гуцериева «Донская трагедия».

«В процессе создания песни я предложила поэту ключевую фразу о свете в тёмную полночь. Любовь, Вера или Надежда… что-то должно быть маяком в тяжёлые часы для всех нас, должно спасать и держать на плаву», – подчеркнула Дарья. Так появились строки, которые уже подхватили поклонники Григория и Лёши.

Дайте надежду, мне так больно!

В эту тёмную полночь зажгите свет.

Григорий Лепс отметил, что произведение заинтересовало его, прежде всего, как исполнителя: и музыкально, и по смыслу. Для чтения рэпа в песне кандидатуру Лёши Свика предложила Дарья Кузнецова, с которой был знаком молодой музыкант. Композиция получилась по-настоящему мужской. Равнозначный сюжет предложил для съёмок клипа и режиссёр Дима Литвиненко.

«Мы очень хотели раскрыть драматизм, который заложен в этой песне. История влюблённых разворачивается в двух измерениях: в реальном мире и через метафоричный мир отношений», – говорит режиссёр.

Григорию Лепсу и Лёше Свику в клипе отводится роль рассказчиков. А другим главным действующим лицам предстоит борьба за любовь. Счастье им придётся отстаивать даже с оружием в руках.

Роли влюблённых сыграли Сергей Городничий, известный по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» и Полина Денисова, звезда ситкома «Папины дочки. Новые». Для молодых актёров это дебютная работа в клипе.

«Стихи Михаила Гуцериева говорят о том, что любовь важнее всего в жизни, и за неё нужно сражаться. Я с этим согласен, ведь свою жизнь мы формируем сами, – отмечает Сергей Городничий. – В клипе я получил новый опыт: мне хотелось попробовать себя в историческом формате, освоить бои с мечом, и это удалось».

«Понравилась главная мысль песни: всегда есть надежда. Это то, чему меня учили родители: нельзя сдаваться. Мне кажется, это вообще проблема моего поколения – многие пасуют перед трудностями, – продолжает Полина. – Поэт, композитор, исполнители задают очень точный вектор новой песней».

Чем закончится поединок с судьбой за счастье, зритель узнает в конце клипа. Но все его герои придут к одному выводу: жизнь без любви теряет ценность.