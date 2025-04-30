«Мама мне говорила»: Мария Гончарук представила новую танцевальную композицию

За идейную основу композиции взята русско-народная песня «По небу, по синему», которая была дополнена авторским текстом и оригинальной мелодией. «Мама мне говорила» погружает слушателя в историю первой, неразделенной любви, выраженной в симбиозе народных мотивов и современного звучания. «Это напоминает о том, что, когда ты влюблён, ты окрылён этими чувствами, ослеплён, и никакие советы мамы не принимаются во внимание», — делится Мария Гончарук.

Народные акценты в песне возвращают нас к истокам, а соло балалайки в аранжировке становится аллегорией мелодичности и ранимости девичьей души. «Моя душа всегда тянулась к народному творчеству. Вспоминая студенческие годы в музыкальном училище, я всегда хотела переложить народные мотивы на современный лад, и только сейчас у меня это получилось», — добавляет артистка.

Мария Гончарук — музыкант и автор, была солисткой группы «Фабрика» с 2019 по 2022 год, выпустив три песни, ставшие Песнями Года. В 2020 году она участвовала в релизе трио «Кто вам сказал?» вместе с Валерией и Тамарой Гвердцители. В 2025 году Мария исполнила песню «Гололёд» для альбома «ЛЮБЭ 35. Всё опять начинается. Трибьют». Также Мария была супер-финалисткой шоу «Хочу V Виа Гру» в 2013 году и солисткой группы «Динама» с 2013 по 2016 год.