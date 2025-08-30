VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

SERYABKINA выпустила мантру для разбитых сердец

ольга серябкина
Фото: пресс-служба

SERYABKINA заинтриговала поклонников шифром ННБМ, который оказался названием ее нового трека. «Не надо больней мне» — свежий релиз певицы о чувствах, которые не отпускают, но причиняют боль. Трек получился в характерном для Ольги стиле — драйв, надрыв, запоминающаяся мелодия и чувственный припев, который звучит как мантра для всех разбитых сердец: «Я прошу, не надо делать больней мне».

Эта фраза повторяется несколько раз и словно гипнотизирует слушателя, напоминая о тех ранах, которые иногда могут оставить даже самые любимые люди. Сама певицы признаётся, что она снова поёт о любви, но каждый раз делает это по-новому:

«Да, все мои песни о любви – но про разную, про разные её грани, оттенки и ракурсы. И ННБМ один из тех треков, что я могу назвать особенным из особенных»

Чувства, которые бьют током в грудь, попытки всё забыть и уехать далеко. Своим новым релизом SERYABKINA запускает осенний муд для всех, кому сделали больно. Также вместе с песней Ольга выпустила видео.

