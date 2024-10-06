Дан старт федеральному проекту «Всероссийский ежегодный конкурс школьных театров»

Открытием новой сцены для школьного театра ознаменовалось начало реализации проекта Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП) по созданию и развитию школьных театров в Российской Федерации.

Театральное пространство, оснащенное по последнему слову техники, появилось в День учителя в школе №10 города Жуковский. НФПП подарил подмосковным школьникам модульный комплект мультимедийного оборудования, а также декорации и театральные костюмы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, и.о министра образования Московской области Ингрид Пильдес, глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров и идеолог проекта – глава попечительского совета НФПП, народный артист России Никита Михалков.

Предоставленный школе программно-аппаратный комплекс обеспечивает аудио-, видео- и световое сопровождение спектакля, позволяет автоматизировать управление сценическими декорациями, помогая юным артистам сосредоточиться на творчестве.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула важность детского театрального творчества для раскрытия юных талантов, развития коммуникативных навыков, освоения культурных традиций: «С особым трепетом всегда поднимаешься на школьную сцену, потому что она первая в нашей жизни, воспоминание о первых наших публичных выступлениях, которое остается с нами на всю жизнь: какую роль дали, кто с тобой играл. И конечно, мы помним наших педагогов, которые волновались больше нас и даже больше наших родителей. Очень важно, что сегодня у вас и у ребят есть возможность творить с современным световым оборудованием и звуком».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил историю возникновения проекта: «Однажды Никита Сергеевич обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено – огромное количество школьных театров. Они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи».

Глава попечительского совета НФПП, народный артист России Никита Михалков поблагодарил всех, кто поддержал проект, и выразил надежду на то, что подобные общественные начинания будут осуществляться повсеместно и охватят не только сферу культуры, но и науку, промышленность, важные для страны отрасли: «Я рад, что Национальный фонд поддержки правообладателей инициировал идею создания проекта Школьных театров, и важно, что проект получил поддержку Министерства культуры. Ведь одно дело, когда на «Тавриде» в одном месте собирают талантливых и способных, а другое дело, когда у каждого ребенка есть возможность раскрыть свой талант на своей малой родине. Развитие культуры, искусства, промышленности, медицины – должно распространяться по всей стране, и важно делать все необходимое, чтобы это стало максимально доступным».

Особым подарком для гостей стал спектакль «Зайка-зазнайка», поставленный по одноименной пьесе Сергея Михалкова в исполнении юных артистов городской театральной студии ШЭСТ, которая вместе со школьным театром «Вдохновение» будут хозяевами новой сцены.

В дальнейшем НФПП планирует развивать подобные инициативы и в других российских регионах.

«Мы хотим дать всем школам России возможность для творчества. Современный театр находится в активном диалоге с цифровыми технологиями. Аудиовизуальные решения играют значимую роль в театральных постановках. Поэтому нам было важно обеспечить школьные творческие пространства, в первую очередь, программно-технологической базой. НФПП продумал комплексное решение, которое может легко и быстро собираться, быть интуитивно понятным – даже старшеклассник с одного планшета или компьютера сможет управлять, по сути, всеми процессами, которые происходят на сцене. Это очень большой плюс, учителя, руководители театров смогут сосредоточиться на творческом процессе и использовать технологии как один из вспомогательных инструментов для взаимодействия со зрителе», – подчеркнул руководитель проекта НФПП «Всероссийский ежегодный конкурс школьных театров» Владимир Дмитриев.

Руководитель студии ШЭСТ Елена Жихарева напомнила собравшимся фразу Гоголя о том, что театр – «это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра»: «Открыв новое театральное пространство в нашем городе, мы сможем не просто много добра сказать людям, а очень много добра, причем не только своему городу или региону, а всем, кто теперь сможет приехать к нам, в это замечательное помещение. Благодарность просто переполняет! Это второй по величине зал в Жуковском после зала дома культуры. Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот зал, который благодаря НФПП и Никите Сергеевичу Михалкову еще и оснащен по последнему слову техники».

Она рассказала, что 30 лет назад на заре своего существования в театре вместо стробоскопа пользовали фонарики, а вместо театральной пушки – детский диапроектор. «Нашему театру 30 лет, но с таким оборудованием и на такой сцене нам играть еще не приходилось», – отметила она.