Что мы знаем о SPA-отелях Санкт-Петербурга

Отличным вариантом пребывания в Санкт-Петербурге считаются комфортные SPA-отели, расположенные в лучших уголках города. В них можно отвлечься от рабочих задач, поправить здоровье и поднять себе настроение. Мы проанализировали несколько SPA-отелей и загородных клубов, наиболее подходящих для наслаждения и предлагающих, кроме комфортных изысканных номеров и безупречной кухни своих ресторанов, широчайший спектр восстанавливающих и расслабляющих процедур:

«Parklane Resort & SPA»

В центре Санкт-Петербурга находится курортный отель Parklane Resort&SPA с крупнейшим в городе SPA-комплексом. Стоимость номеров класса «Стандарт» начинается примерно от 4 тысяч в зависимости от даты бронирования, услуги SPA-комплекса оплачиваются отдельно. Среди них есть коррекционные программы, стоун-массажи, пенные ритуалы, пилинги, марокканские и турецкие уходы, талассотерапия и гидротерапия, а также комплексные программы и варианты для пар.

Кроме того, гостям отеля Parklane Resort&SPA предлагается попробовать традиционную отечественную и европейскую кухню в ресторане Parklane. Одними из самых любопытных авторских блюд являются мясо и рыба, приготовленные на открытом огне. В ресторане получится отпраздновать грядущий Новый год с видом на парк Крестовского острова.

Посетители отмечают удобное расположение отеля рядом с метро и парковой зоной. Из минусов пользователи популярных сервисов с отзывами выделили недостаточную шумоизоляцию в номерах.

Гостиница на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Каждое утро гостям предлагается завтрак в формате шведского стола. В ресторане The Grill's готовят стейки для любителей мяса, а в баре Light можно выпить кофе. Цены на бронирование номеров начинаются от 6 тысяч рублей.

При гостинице работает SPA-центр «Карелика ЭКО», в котором есть крытый бассейн, гидромассажная ванная, мультисенсорный душ и снежный фонтан. Также доступна аромасауна, русская баня и хаммам, салон красоты и оздоровительный бар. Отмечается, что локация находится в 20 км от Эрмитажа на территории выставочного комплекса «Экспофорум».

Гости хвалят чистоту в номерах, стильные интерьеры, кухню и удобство проживания, особенно когда визит связан с мероприятиеми, проходящими рядом.

Отель «LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG»

Этот отель находится в старинном особняке на набережной реки Мойки, а прямо напротив расположен Исаакиевский сквер. В нашем списке это один из самых дорогих вариантов - цены стартуют примерно от 20 тысяч рублей.

Можно выбрать номер в классическом или современном стиле, ресторан с подходящей концепцией из четырех представленных, а еще посетить комплекс Mandara SPA. Он состоит из четырех массажных комнат, расслабляющего бассейна и лаундж-зону. С гостями работает команда специалистов из Бали. Кроме того, предусмотрен фитнес-зал с силовыми и кардио тренажерами.

В ресторане The Lounge, который находится под сводами витражного купола отеля, каждое утро предлагается завтрак «Шведский стол» с более чем 100 видами интернациональных блюд. Поклонники экзотики могут попробовать завтраки в «Азиатском уголке», а любителям привычных вкусовых ощущений доступен «Русский стол» и традиционный европейский завтрак. Есть прекрасная возможность начать день с бокала дорогого шампанского.

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