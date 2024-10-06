В День города телебашня Мурманска представила обновленную иллюминацию

4 октября РТРС впервые включил модернизированную архитектурно-художественную подсветку на 180-метровой телебашне Мурманска. Обновленная иллюминация — подарок предприятия мурманчанам к 108-й годовщине основания города.

Подсветка украсила самую высокую телебашню Мурманской области в 2016 году, за семь лет эксплуатации в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера износилась и потребовала модернизации.

По итогам проекта система освещения состоит из 9340 пиксельных светильников и 12 прожекторов, общий вес оборудования — 4,5 тонны. Количество пикселей выросло втрое, это обеспечит более точную цветопередачу. На высотных отметках 140, 148 и 180 метров добавились медиакольца, которые позволят создавать красочные акценты на конструкции башни. На отметках 72-88 метров смонтирован медиафасад: на него будут выводить надписи, изображения и видеоролики. Световое панно можно окрашивать в любые цвета и превращать в сверкающий калейдоскоп ярких визуальных образов.

«В честь Дня города мы подготовили особое световое шоу. На медиафасад телебашни вывели российский триколор, изображения символов области: северного сияния и китов, герб города и бегущую строку «Мурманск — город-герой!». Предварительно башню покрасили. Все работы заняли более полугода», — рассказал директор филиала «Мурманский ОРТПЦ» Александр Овчинников.

Объект связи транслирует 20 цифровых телеканалов и девять радиостанций для более чем 320 тысяч жителей города и окрестностей. Благодаря подсветке антенно-мачтовое сооружение дополнительно приобрело статус арт-объекта, одной из наиболее заметных городских достопримечательностей.

Фото – РТРС