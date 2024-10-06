РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСЗФОВ День города телебашня Мурманска представила обновленную иллюминацию

В День города телебашня Мурманска представила обновленную иллюминацию

editor
By editor
62
мурманская телебашня

4 октября РТРС впервые включил модернизированную архитектурно-художественную подсветку на 180-метровой телебашне Мурманска. Обновленная иллюминация — подарок предприятия мурманчанам к 108-й годовщине основания города.

Подсветка украсила самую высокую телебашню Мурманской области в 2016 году, за семь лет эксплуатации в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера износилась и потребовала модернизации.

По итогам проекта система освещения состоит из 9340 пиксельных светильников и 12 прожекторов, общий вес оборудования — 4,5 тонны. Количество пикселей выросло втрое, это обеспечит более точную цветопередачу. На высотных отметках 140, 148 и 180 метров добавились медиакольца, которые позволят создавать красочные акценты на конструкции башни. На отметках 72-88 метров смонтирован медиафасад: на него будут выводить надписи, изображения и видеоролики. Световое панно можно окрашивать в любые цвета и превращать в сверкающий калейдоскоп ярких визуальных образов.

«В честь Дня города мы подготовили особое световое шоу. На медиафасад телебашни вывели российский триколор, изображения символов области: северного сияния и китов, герб города и бегущую строку «Мурманск — город-герой!». Предварительно башню покрасили. Все работы заняли более полугода», — рассказал директор филиала «Мурманский ОРТПЦ» Александр Овчинников.

Объект связи транслирует 20 цифровых телеканалов и девять радиостанций для более чем 320 тысяч жителей города и окрестностей. Благодаря подсветке антенно-мачтовое сооружение дополнительно приобрело статус арт-объекта, одной из наиболее заметных городских достопримечательностей.

Фото – РТРС

Предыдущая статья
Дан старт федеральному проекту «Всероссийский ежегодный конкурс школьных театров»
Следующая статья
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Формула воды»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru