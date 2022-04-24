Дарья Малкова: «На первом месте в рейтинге самых популярных книг за первый квартал 2022 года расположился бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно»

В первом квартале 2022 года в сегменте электронных книг сохранила лидерство нон-фикшн литература, посвященная самосовершенствованию и саморазвитию. Руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Дарья Малкова рассказала о том, что пользовалось наибольшим спросом у пользователей сервиса в первом квартале 2022 года.

«На первом месте в рейтинге самых популярных книг за первый квартал 2022 года среди пользователей крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес расположился бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (в электронном формате), который возглавляет топ продаж на ЛитРес уже на протяжении шести месяцев (Ольга Примаченко – писатель, журналист, автор и ведущая ютьюб-программы «Психология навынос» − прим. пресс-центра МКР-Медиа). Следом также идут произведения в электронном формате: на втором месте – «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер, на третьем – «Судьба по книге перемен» Татьяны Устиновой. Замыкают первую пятерку аудиокниги: «Подсознание может все!» Джона Кехо и «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой, − отметила Дарья Малкова.

«В топ-10 также вошли электронные книги «На богатом. Пособие по денежному мышлению» Александры Беляковой, «Три дня Индиго» Сергея Лукьяненко, аудиоверсии произведений «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер, «После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II» Бориса Акунина и роман «Тревожные люди» Фредрика Бакмана (в электронном формате)», − заключила руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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