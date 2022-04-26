Дженнифер Лопес и Бен Аффлек женятся!

52-летняя Дженифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека! Как знаменитый актер сделал предложение руки и сердца? Правда, что он застиг возлюбленную врасплох? Во сколько миллионов кинозвезде обошлось бриллиантовое кольцо? И когда состоится свадьба самой красивой пары Голливуда?

Дженнифер Лопес снова невеста. Поп-дива сказала «да» своему возлюбленному Бену Аффлеку. Актер попросил руки в весьма пикантной атмосфере. В этот момент певица лежала обнаженной в ванне.

«Это было совершено неожиданно. Мой любимый вошёл в комнату, сел на одно колено и сказал такие слова, которые я никогда не забуду. И он достал кольцо и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» – рассказала певица.

«Мне очень нравится эта пара. Я очень рада за них и желаю им счастья», – порадовалась за пару Катя Лель.

Певица показала кольцо, которое преподнес ей Аффлек. Ювелирное изделие с зеленым бриллиантом весом 8.5 карат обошлось жениху в пять миллионов долларов. Это один из самых редких драгоценных камней в мире!

«Это зеленый бриллиант. Мой любимый цвет. К тому же, это мой счастливый цвет», – поделилась Лопес.

Однако пара уже была помолвлена 20 лет назад. Бен и Дженнифер познакомились на съемках фильма в 2002 году. Роман коллег развивался стремительно. Спустя полгода Аффлек предложил Лопес выйти за него замуж.

Влюбленные не стеснялись демонстрировать свои чувства на камеру. Они вместе снялись в клипе на один из самых популярных треков певицы. Джей Ло даже выпустила альбом, который полностью посвятила Аффлеку.

Их первая свадьба должна была состояться 14 сентября 2003 года. Однако накануне церемонии жених и невеста все отменили. А спустя пять месяцев расстались. Ходили слухи, что их отношения разрушили вездесущие папарацци, которые буквально не давали им прохода и лезли в частную жизнь. Есть и другая версия. Карьера Бена тогда шла на спад, и его называли «мистером Лопес», что не нравилось амбициозному актеру.

«Когда на ее стороне и деньги, и власть, и популярность, Бен был вынужден подчиняться и как-то маневрировать. На тот момент популярность Дженнифер Лопес, ее влияние в отношениях перевешивали влияние Бена», – прокомментировала психолог Надежда Римская.

Правда, Бен и Джей Ло не долго были в одиночестве. Певица уже через год вышла замуж за своего давнего друга, музыканта Марка Энтони, а Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Но и эти браки распались спустя время.

«Я никогда не хотела рушить семью. И сейчас я чувствую, будто умираю», – делилась Дженнифер Лопес.

Развод Лопес и Марка Энтони прошел тихо. А вот о скандальном расставании Аффлека и Гарнер говорил весь мир. Сначала писали, что семейную идиллию знаменитостей разрушила няня их детей. Якобы актер вступил с ней в интимную связь. Правда позже выяснилось, всему виной алкогольная зависимость кинозвезды. По его словам, он был несчастлив в браке, поэтому пил.

«Мне было сложно признать, что я алкоголик. Я совершил столько ошибок. Но я не могу ничего изменить», – рассказывал Бен Аффлек

Пока Бен Аффлек лечился от алкоголизма, Дженнифер Лопес налаживала свою личную жизнь. Ее роман с бейсболистом Алексом Родригесом был похож на сказку. Признания в любви, совместные планы на будущее, романтичное предложение руки и сердца на берегу Атлантического океана и бриллиантовое кольцо за четыре с половиной миллиона долларов.

Казалось, Джей Ло, наконец, обрела свое счастье. Но в это же время в прессе стали появляться новости о многочисленных изменах спортсмена. И певица решила разорвать помолвку и уйти от неверного избранника.

«Дженнифер Лопес не могла справиться со всеми слухами об изменах, которые постоянно ходили вокруг Алекса. Это унизительно, когда твой будущий муж делает все, что хочет, а на следующий день об этом узнает весь мир», – прокомментировал американский журналист Лорен Конлин

Уже через пару недель после расставания Лопес стали замечать в компании Аффлека. Они летали на романтические выходные в Монтану. А затем пара подтвердила свое воссоединение спустя 20 лет после разлуки.

Сейчас за возлюбленными, как и прежде, повсюду следую папарацци. Но теперь знаменитости не обращают на это внимания. Джей Ло уверяет — она рада, что дала второй шанс Аффлеку. Ведь у настоящей любви не бывает срока давности.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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