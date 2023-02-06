В РГСАИ состоялся первый инклюзивный концерт проекта «Дважды необыкновенные»

27 января в РГСАИ состоялся первый инклюзивный концерт уникального творческого проекта «Дважды необыкновенные» в рамках «Дней студенчества в Москве». Ректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Алексеевна Пахомова отметила, что это отличная возможность для москвичей и гостей столицы посетить концерты классической музыки и познакомиться с творчеством студентов Академии. «Мы ждем вас на наших площадках, - подчеркнула ректор.

«Приятно видеть, что зал наполнился людьми, неравнодушными к искусству и инклюзии в обществе. Ведь идея проекта, как и его название возникло из особенностей наших артистов – одаренности и ограничениями здоровья. И мы надеемся, что наш проект соберёт много друзей, ведь это 22 концерта на площадках Москвы в течение года. Ждем всех на концертах, а их расписание можно найти в нашей группе в Вконтакте!», - рассказала автор проекта «Дважды необыкновенные», директор автономной некоммерческой организации «Мамы Многодетки», а также заместитель начальника отдела социальной, внеучебно-творческой и проектной работы РГСАИ Ольга Леонидовна Тихомирова.

Проект пришли поддержать представители городских структур и благотворительных фондов:

заместитель председателя Комиссии по образованию Общественной палаты города Москвы, президент Общероссийской общественной организации «Объединение мотоциклистов России «Мото-Справедливость», член Общественной организации Ассоциация «Доброе дело» Максим Иванович Буре;

заместитель директора «Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая» Светлана Александровна Леонова;

директор Благотворительного Фонда Оксаны Федоровой Татьяна Александровна Иванова;

координатор программы «Дружба» Благотворительного Фонда «Лучшие друзья» Екатерина Сергеевна Железова и участница фонда Дарья Владимировна Будылина.

Нa концерте-открытии студенты РГСАИ исполнили музыкальные произведения Рахманинова, Бозза, Вилла-Лобос, Боккерини и других гениев классической музыки. Вокалисты выбрали для выступлений народные песни и песни советских композиторов. В Большом зале Академии прозвучали фортепиано, классическая гитара, виолончель, тромбон. Отметим, что у студентов начались каникулы, но это не помешало им достойно подготовиться к столь значимому мероприятию.

Нa концерт пришли участники проекта «Московское долголетие», многодетные мамы и семьи с детьми-инвалидами, молодежь с особенностями здоровья и подопечные благотворительных фондов. И судя по аплодисментам, им очень понравилась программа концерта и ее творческая реализация.

Проект «Дважды необыкновенные» стал победителем в грантовом конкурсе «Москва – добрый город» и поддержан Департаментом труда и социальной защиты населения столицы. Воплощение проекта стало возможным благодаря сотрудничеству АНО «Мамы Многодетки» и РГСАИ (Российской государственной специализированной академии искусств).

Вход на все концерты и выставки в рамках проекта «Дважды необыкновенные» свободный.

Фото с мероприятия:

https://disk.yandex.ru/d/xi4GR9saYEuXkA

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