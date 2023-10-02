Леся Константинова - это музыка, которая сочетает в себе современный вайб, яркие мелодии, искренность и настоящие чувства, знакомые каждому. Творчество Леси соткано из самых важных эмоций, которые составляют и наполняют жизнь людей.

Первый сингл проекта «Точки над Ё» принадлежит авторству талантливого тандема Илья Гуров и Дмитрий Рязанов, сочинившего не один хит для российских исполнителей.

«Лучший подарок, который может сделать мужчина для женщины - возможность быть собой, быть настоящей и любимой. Когда ты встречаешь своего единственного или свою единственную - сопротивляться бесполезно, всё расставят только точки … Об этом мой дебютный сингл, не бойтесь любить, не бойтесь признаваться друг другу в чувствах!» - Леся Константинова.

Олеся Константинова - телеведущая, модель, ведущая мероприятий, продюсер, певица. Автор и ведущая шоу о преображении «OK.UPGRADE.», который сейчас выходит на телеканале MusicBox Russia. Коммерческий директор телеканала MMA-TV.com. Сегодня представляет своей аудитории новый музыкальный проект «Леся Константинова».

Visited 2 times, 2 visit(s) today