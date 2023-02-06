Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» запускают собственный музыкальный лейбл «Рики Мьюзик»

ГК «Рики», правообладатель анимационных брендов «Смешарики», «Фиксики» и других, объявила о запуске собственного музыкального лейбла «Рики Мьюзик» (Riki Music). Новое направление бизнеса будет специализироваться на издании музыки и продюсировании артистов, целевой аудиторией которых являются дети и тинейджеры.

Сотрудничество с артистами также предполагает маркетинговую и PR поддержку, а также в планах организация концертной деятельности и другие сервисы. Кроме того, артисты лейбла могут быть интегрированы в анимационные проекты ГК «Рики» и участвовать в продюсируемых лейблом коллаборациях.

«ГК “Рики” – станет первой в России анимационной компанией, создавшей свой собственный музыкальный лейбл. Это новая веха развития, логично вытекающая из огромного пласта работы, который был проделан в музыкальном направлении в последние несколько лет. Помимо анимационного, у нас огромная библиотека музыкального контента и, создание собственного лейбла позволит более “системно” её продвигать. Кроме детской музыки, у ГК «Рики» появляется все больше музыкальных кейсов, направленных на подростковую аудиторию. Такие как “Танцуй” с Аней Покров, “Прекрасный старый дом”, в исполнении Князя и Хелависы, коллаборация Джарахова и Смешариков – “DRILL”, альбомы ремиксов и т.д. То есть у нас есть всё, чтобы стартовать в этом направлении, а именно – профессиональные сотрудники, знания, экспертиза, опыт, подкрепленный цифрами, техническая база и, конечно, наши анимационные проекты, которые также могут дать новый виток развития как молодым, так и опытным исполнителям», - прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

Направление возглавит музыкальный продюсер ГК «Рики» - Олег Трояновский.

Первые шаги в музыкальном бизнесе Олег Трояновский сделал работая с артистами и репертуаром лейбла Gala Records (EMI), позже Warner Music Russia. Олег запускал MTV в России, продюсировал отмеченные наградами имиджевые кампании MTV и был в команде продюсеров MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards. Работал с Cirque Du Soleil, а также – в качестве креативного продюсера каналов Disney, Рен ТВ и других, отвечал за промо и брендинг телевизионных каналов. В 2021 году Олег Трояновский присоединился к ГК «Рики» в качестве продюсера музыкального и цифрового контента, привнеся в развитие брендов свой свежий и инновационный подход к уже известным и молодым анимационным брендам компании.

«Сегодня особенно остро обстоит ситуация с музыкой, направленной именно на детскую и тинейджерскую аудиторию. С точечным позиционированием для этой целевой аудитории не выступает ни один российский музыкальный лейбл. Артисты, создающие подобный контент сегодня “разбросаны” по разным звукозаписывающим компаниям. Создание такого лейбла, как «Рики Мьюзик», с более чётким позиционированием и единой концепцией позволит достичь эффекта синергии от объединения артистов, работающих для детской и подростковой аудитории, а также поможет маленьким звёздочкам светить ярче. «Рики Мьюзик» - это и про детскую, и про подростковую музыку, а также про музыку для широкой семейной аудитории. Мы можем работать как с артистами-тинейджерами и детьми, так и со взрослыми артистами, чьё творчество интересно в первую очередь детям и подросткам. Таким образом, в «Рики Мьюзик» могут быть разные по возрасту и жанрам исполнители, но объединенные общей идеологией и аудиторией», - отметил Олег Трояновский.

И первыми ласточками нового лейбла стали сразу два сборника песен анимационного проекта «Летающие звери», выпущенных в «Рики мьюзик» (Riki Music). Это альбомы «Мы летим» и «Коллекция песен из мультфильма “Летающие звери”».

Стартовавший в 2012 году благотворительный мультсериал «Летающие звери» за 10 лет существования обрел настоящих поклонников. Данила Козловский, Елизавета Боярская, Вячеслав Бутусов и многие другие популярные артисты снимались в клипах и пели песни для проекта. Помимо нестандартного содержания с точки зрения сценария и режиссуры, сериал напитан музыкальной эстетикой композиций Марины Ланда и Сергея Васильева. В альбомах проекта «Летающие звери»: «Мы летим» - 12, а в «Коллекции песен» целых 40 композиций. Среди них такие как «Невезение», «Ищу слона», «Собака Барабака» и другие. Оба альбома уже доступны к прослушиванию на популярных стриминговых площадках.

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