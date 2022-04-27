Выставка Достижений Современных Художников открылась в галерее ГУМ-Red-Line

В галерее ГУМ-Red-Line открылась Выставка Достижений Современных Художников – коллективный проект, объединяющий ведущие галереи Москвы и Санкт-Петербурга.

Три года назад в ГУМе начала работу галерея современного искусства – пространство, наделенное миссией показать широкой аудитории посетителей и покупателей ГУМа современное искусство, познакомить с художниками, живущими и работающими в наше время. За эти три года мир сильно изменился и пристально смотрит в будущее, пытаясь его предугадать. В это непростое для всех время ГУМ-Red-Line организовала выставку, способную синергетически объединить силы российских галеристов и художников в культурном и коммерческом центре Москвы.

Кураторы проекта Игорь Казаков (руководитель галереи ГУМ-Red-Line) и Марина Федоровская предложили ведущим галереям Москвы и Санкт-Петербурга выбрать по одному автору, творчество которого репрезентативно для каждой из них. Экспозиция объединяет галереи совершенно разного формата, каждая из которых соответствует высокому уровню экспертности. Созданные в большинстве своем как бизнес-проекты, необходимые для арт-рынка, именно галереи современного искусства позволяют сегодня состояться художникам и формируют те аспекты, которые окажут влияние на историю искусства 21 века.

Вернисаж ВДСХ 21 посетили галеристы Сергей Попов, Алина и Дмитрий Пинские, Алиса Богдонаяйте, Алина Крюкова, Георгий и Ирина Тотибадзе, художники Сергей Дорохов, Катерина Лукина, Petro, представители арт-сообщества – Юлия Бычкова, Сабина Чагина, Михаил Молочников, Серж Головач, управляющий директор ГУМа Тимур Гугуберидзе и многие другие друзья галереи. По отзывам первых зрителей выставка получилась цельной, благодаря выбору художников и удачной компоновке обрела внутренние связи, показала многослойность современного искусства и сохранила пространство для восприятия каждого из 17 авторских проектов.

В соответствии с принципом «одна галерея – один художник» каждая галерея имеет возможность смены экспозиции и покажет в течение выставки, которая продлится до 21 июня, работы еще одного художника. В конце мая ГУМ-Red-Line представит ре-экспозицию проекта. О точной дате будет объявлено дополнительно.

На время Выставки Достижений Современных Художников (ВДСХ) галерея ГУМ-Red-Line станет пространством презентации ведущих российских галерей и актуальных художников нашего времени: здесь пройдут встречи с участниками проекта, открытые дискуссии, public talk и другие мероприятия.

Выставка завершит работу 21 июня 2022 года.

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