Deluxe Beauty Awards – Великолепное завершение Emirates Fashion Week 2025

Emirates Fashion Week 2025 завершился с размахом, представив гостям особенный день, посвящённый красоте, инновациям и стилю — Beauty Showroom Day и торжественную церемонию вручения Deluxe Beauty Awards 2025.

Мероприятие прошло в изысканной локации SkyLight Gallery и собрало сотни профессионалов индустрии, представителей медиа, инфлюенсеров и VIP-гостей. Посетители могли протестировать и приобрести новинки от ведущих брендов моды и бьюти-индустрии, познакомиться с инновациями в уходе за кожей и макияжем, а также поучаствовать в ярких розыгрышах и активациях.

Кульминацией дня стала церемония награждения Deluxe Beauty Awards 2025 — красочная премия, чествующая выдающиеся достижения в области красоты, эстетики, велнеса и лайфстайла. В рамках церемонии выступили специальные гости — Alexa DP, Singrsha и Sylweriusz Stanislawski.

Художница Alexa DP также преподнесла организаторам авторскую картину, вдохновлённую атмосферой мероприятия.

International Deluxe Beauty Awards (IDBA) — это престижная международная премия в сфере красоты, проходящая в партнерстве с Emirates Fashion Week. Награды мирового уровня — дипломы и премии лучшим профессионалам индустрии красоты. Формат нового поколения — сочетание церемонии награждения, B2B-выставки, шоу-программы, красной дорожки и звездных интервью. Инновации — AI-мэтчмейкинг, цифровые презентации без традиционных стендов, моментальная доставка медиа-контента участникам.