Русское кино о любви, надежде и преодолении покажут в Таиланде​​​​​​​​

В Бангкоке стартовал Фестиваль российского кино. Одни из лучших современных фильмов будут доступны для тайских зрителей бесплатно. Мероприятие, проходит в кинотеатре House Samyan, организовано компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Зрителей ждет разнообразие жанров: от сказок и приключений до серьезных драм с элементами мистики – фильмов про сложный выбор, силу духа и надежду, которая дает силу пройти все испытания.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «Россию и Таиланд связывают более 125 лет дипломатического сотрудничества. В начале апреля завершился «перекрестный» Год культурных обменов и туризма Россия-Таиланд, который способствовал развитию диалога наших стран, а Фестиваль российского кино в Таиланде станет еще одним шагом на пути к укреплению партнерства в киносфере. Показы российских фильмов, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, проводятся в Таиланде уже в третий раз и неизменно вызывают позитивный отклик аудитории. Мы надеемся, что благодаря нашим фильмам тайский зритель сможет соприкоснуться с богатой российской культурой, узнает больше о различных исторических событиях, в том числе времен Великой Отечественной войны».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что Таиланд стал новой точкой на карте фестивалей российского кино в 2022 году, и с тех пор РОСКИНО стремится регулярно знакомить тайскую аудиторию с новыми фильмами разных жанров. В этот раз также подготовлена интересная программа: зрители увидят и кассовые хиты известных российских режиссеров, и дебюты кинематографистов – работы молодых авторов, уже завоевавшие призы на кинофестивалях. Эльза Антонова подчеркнула, что сегодня Таиланд становится местом притяжения российских создателей зрелищных ТВ-шоу, есть и совместные кинопроекты. В целом, активно развивается сотрудничество по линии креативных индустрий. Есть заинтересованность в российском кино и со стороны тайских кинофестивалей: РОСКИНО прорабатывает возможность участия наших картин в крупных международных киносмотрах в Таиланде.

Одним из главных фильмов программы станет военная драма «Праведник» (2023, реж. Сергей Урсуляк). Картина рассказывает о событиях 1942 года. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев – стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Этим измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее. «Праведник» получил несколько наград и номинаций на ключевых российских кинофестивалях.

Фильм «Легенды вечных снегов» (2024, реж. Алексей Романов) представит тайской аудитории уникальный якутский кинематограф, обладающий особым почерком и собственными культурными кодами. История погружает зрителей в атмосферу Якутии 19-го века. По сюжету, юную невесту против ее воли везут к старому князю: долгий и трудный путь в якутских снегах открывает немало тайн. Картина была представлена в основном конкурсе Международного фестиваля азиатского кино Asian World Film Festival 2024 (США), а также в спецпрограмме 54-го Роттердамского международного кинофестиваля (Нидерланды). У фильма также несколько наград российских и международных кинофестивалей. «Легенды вечных снегов» будут интересны аудитории с точки зрения знакомства с культурой и традициями народов Севера: национальные костюмы, предметы быта, звучание эвенкийского языка создают особую атмосферу.

Семейное кино соберет в кинотеатрах целые семьи. Музыкальная картина «Летучий корабль» (2024, реж. Илья Учитель) – это погружение в волшебный мир сказок с красивыми декорациями и костюмами: только над гардеробом персонажей трудились около 80 человек, было разработано порядка 1500 костюмов. Костюмеры вдохновлялись как рисунками известных художников (Иван Билибин, Альфонс Муха), так и работами модельеров (Вивьен Вествуд, Эльза Скиапарелли). По сюжету сказки царь собирается выдать свою дочь за красавца-богача, но только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом вносит смуту в планы хитрого богача заполучить корону.

На фестивале можно будет познакомиться с творчеством молодых российских режиссеров. Новое поколение кинематографистов в своих фильмах говорит о том, что волнует их самих: конфликт поколений, проблемы взросления. Две картины «Лапин» и «110» – это дебютные полнометражные работы выпускников старейшего в России кинематографического вуза – Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Драма «110» (2023, реж. Илья Михеев) представляет зрителю трагедию, случившуюся в школе; расследование приводит к опасным последствиям. Картина была удостоена приза «Лучший национальный игровой дебют» на Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая» в 2024 году, а также две награды («Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение») на российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в 2023 году.

Фильм «Лапин» (2024, реж. Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич) рассказывает про подростка, тяжело переживающего развод родителей. Юноша с трудом справляется с давлением в стенах новой школы, а чтобы забыться и уйти от реальности, занимается бегом, видя в спорте единственный выход.

РОСКИНО проводило Фестивали российского кино в Таиланде в 2022-2023 гг. Программа включала фильмы: «Чемпион мира», «Пальма», «Одна», «Хочу замуж», «Спутник», «Большой», анимационные проекты «Три Кота» и «Чинк: Хвостатый детектив». Кинопоказы всегда вызывали большой интерес местной аудитории.