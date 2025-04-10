«Театр на фронте: берег надежды» – уникальные материалы представили на выставке в Брюсселе

10 апреля Бахрушинский театральный музей открыл в Русском доме в Брюсселе выставку «Театр на фронте: берег надежды», в основе которой лежат уникальные архивные материалы из фондов БТМ. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны.

«В этот знаменательный для нашей страны год — 80-летия Великой Победы — мы с гордостью объявляем о торжественном открытии выставки «Театр на фронте: берег надежды» в Брюсселе. Для нас особенно ценно продолжать традицию, заложенную еще в 1942 году. В рамках проекта выставка одновременно откроется в нескольких столицах, включая Астану и Вену. Мы особо подчеркиваем значимость этого культурного события в контексте актуальной геополитической обстановки и выражаем искреннюю благодарность Русскому дому в Брюсселе за содействие в организации выставки», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Традиция проведения выставок, посвященных фронтовым театрам, берет свое начало в 1942 году, когда в экстремальных условиях военного времени сотрудниками музея была организована выставка «Театр на фронте». С тех пор выставки устраивались каждый год вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Бахрушинский музей соблюдает эту добрую традицию, передавая ее новым поколениям.

«Бельгийцы с глубоким уважением относятся к ветеранам Второй мировой войны, хранят память о борцах Сопротивления и жертвах нацизма. Выставка „Театр на фронте: берег надежды“ раскрывает жизнеутверждающую и вдохновляющую роль театра в годы войны, что, несомненно, привлечет зрителей разных поколений и вызовет широкий интерес,» — поделилась Вера Бунина, директор Русского дома в Брюсселе.

Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения «Дневника театра на фронте», поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной «Искры». Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов любимым артистам.

«За время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз, силами 3685 бригад были даны 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов», – отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: Концерт для солдат» (1944 г.), «Спектакль на фронте» (1943 г.), «Портрет солдата в госпитале» (1942 г.), «Автопортрет» (1944 г.).

Гости выставки увидят архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранных со всей страны. География размещения эвакуированных театров по стране масштабна — от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Артисты самоотверженно работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.

Репертуар фронтовых театров включал не только классические произведения русской драматургии, он активно дополнялся новыми пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: «Фронт» (Малый театр, 1942 г.), «Солдаты Сталинграда» (Малый театр, 1944 г.), операм «Князь Игорь» (Большой театр, 1944 г.) и «Иван Сусанин» (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. В это страшное время детские спектакли становились для ребят настоящим подарком. Среди экспонатов эскизы и афиши к спектаклям «Прекрасная Аленка» (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), «Хрустальный башмачок» (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), «Гулливер в стране лилипутов» (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и др.