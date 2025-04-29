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БЕЛГРАД (Сербия): Национальный театр представил премьеру, основанную на воспоминаниях Анны Григорьевны Достоевской

editor
By editor
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Достоевский - моя жизнь
Фото: пресс-служба театра

Соавторами театрально-музыкальной инсценировки и режиссёрами стали Федор Шили и Хаджи Ненад Маричич. Роль Анны Григорьевны исполняет Ивана Попович, а в творческую команду, создавшую спектакль, сценограф Владислава Мунич Каннингтон, художник по костюмам Марина Меденица, музыкальный соавтор Стефан Чирич, Мила Драгичевич («Сценическое движение»), Тара Вулович (видеоинсталляция).

 — Наш спектакль рассказывает нам о том, как преданность, жертвенность и бескорыстие одной женщины в любви подарили миру неизмеримое литературное наследие. Если бы Федор и Анна не встретились, автор «Преступления и наказания», возможно, никогда бы не пережил те творческие моменты, которые привели к созданию «Бесов» или «Братьев Карамазовых». История Анны Григорьевны глубоко трогательна и прекрасно написана. Ее воспоминания никого не оставляют равнодушным, — говорит Хаджи Ненад Маричич.

— Имея трехактную структуру пьесы, мы хотели, чтобы каждый акт отражал какой-то этап их совместной жизни. В первом акте мы рассказываем об их встрече и влюбленности; во втором — их жизни в Европе и трудностях, с которыми они столкнулись — ревности, пристрастии к азартным играм, личных трагедиях…; а в третьем — их возвращении в Россию, вплоть до смерти Достоевского. Я надеюсь, что пьеса поможет нам увидеть Достоевского как личность, со всеми его достоинствами и недостатками, не в погоне за сенсациями. Никто не идеален — у всех нас есть свои недостатки. Я также надеюсь, что эта постановка побудит людей узнать больше об Анне Григорьевне и, возможно, прочитать воспоминания… Прежде всего, я надеюсь, что мы создали хорошую пьесу, в которой говорится о любви как о самой могущественной силе, движущей человеком, — подчеркивает Федор Шили.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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