1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Демис и Марина» возвращаются: второй сезон в работе

By T1
Марина Кравец и Демис Карибидис. Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ официально запустил съёмки продолжения одного из своих главных комедийных хитов — сериала «Демис и Марина». Проект, в котором блистают Демис Карибидис и Марина Кравец, готовится представить зрителям 14 свежих серий. Хронометраж каждой, как и прежде, составит 24 минуты. За производство по-прежнему отвечает компания «Ген Продакшн».

Создатели обещают — мы снова станем свидетелями личной жизни полюбившихся героев. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В новом сезоне появятся новые скетчи, в которых легко узнается не только сами звёзды, но и мы с вами — наши привычки, семейные сценки и абсурдные ситуации из обычного дня.

Акцент — на знакомые каждому житейские коллизии, но поданные с фирменной искромётностью. Любимые образы никуда не денутся, но к ним добавятся свежие персонажи, неожиданные повороты сюжета и, конечно, ситуации, от которых одновременно и смешно, и чуть-чуть неловко — потому что слишком похоже на правду.

Режиссёрское кресло второго сезона занял Саша Абдуллаев, известный зрителям по проектам «Камера! Мотор!» и «Мотай». За визуальный стиль отвечает оператор-постановщик Алексей Сурков.

Главные роли вновь исполняют Демис Карибидис и Марина Кравец — именно их дуэт стал визитной карточкой проекта. Однако создатели решили не останавливаться на достигнутом и готовят для публики серию ярких камео.

Во втором сезоне на экранах появятся: Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Анна Хилькевич, Тимур Родригез, певица Слава, Александр Ревва, Сергей Гореликов, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Дмитрий Грачёв, Вадим Галыгин, Роман Юнусов, Катя Шкуро.

Состав обещает быть не менее впечатляющим и звёздным, чем в первом сезоне.

Если первый сезон «Демиса и Марины» уже успел стать народным хитом, то второй, судя по всему, готов закрепить успех. Больше серий, больше гостевых звёзд, больше ситуаций, в которых каждый узнает себя. Съёмки уже идут — а значит, премьера не за горами. Следите за анонсами ТНТ.

