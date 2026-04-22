«Демис и Марина» возвращаются: второй сезон в работе

Телеканал ТНТ официально запустил съёмки продолжения одного из своих главных комедийных хитов — сериала «Демис и Марина». Проект, в котором блистают Демис Карибидис и Марина Кравец, готовится представить зрителям 14 свежих серий. Хронометраж каждой, как и прежде, составит 24 минуты. За производство по-прежнему отвечает компания «Ген Продакшн».

Создатели обещают — мы снова станем свидетелями личной жизни полюбившихся героев. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В новом сезоне появятся новые скетчи, в которых легко узнается не только сами звёзды, но и мы с вами — наши привычки, семейные сценки и абсурдные ситуации из обычного дня.

Акцент — на знакомые каждому житейские коллизии, но поданные с фирменной искромётностью. Любимые образы никуда не денутся, но к ним добавятся свежие персонажи, неожиданные повороты сюжета и, конечно, ситуации, от которых одновременно и смешно, и чуть-чуть неловко — потому что слишком похоже на правду.

Режиссёрское кресло второго сезона занял Саша Абдуллаев, известный зрителям по проектам «Камера! Мотор!» и «Мотай». За визуальный стиль отвечает оператор-постановщик Алексей Сурков.

Главные роли вновь исполняют Демис Карибидис и Марина Кравец — именно их дуэт стал визитной карточкой проекта. Однако создатели решили не останавливаться на достигнутом и готовят для публики серию ярких камео.

Во втором сезоне на экранах появятся: Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Анна Хилькевич, Тимур Родригез, певица Слава, Александр Ревва, Сергей Гореликов, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Дмитрий Грачёв, Вадим Галыгин, Роман Юнусов, Катя Шкуро.

Состав обещает быть не менее впечатляющим и звёздным, чем в первом сезоне.

Если первый сезон «Демиса и Марины» уже успел стать народным хитом, то второй, судя по всему, готов закрепить успех. Больше серий, больше гостевых звёзд, больше ситуаций, в которых каждый узнает себя. Съёмки уже идут — а значит, премьера не за горами. Следите за анонсами ТНТ.