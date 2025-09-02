Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий станут родителями необычной девочки в комедии «Оливка, Игорёк и Рекс»

В Подмосковье начались съемки нового комедийного сериала «Оливка, Игорёк и Рекс» от создателей культового семейного ситкома «Родители родителей». В кадре — юное дарование Оливия Минц и звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова, в режиссерском кресле — Александр Жигалкин («Папины дочки»), а премьера состоится в 2026 году на телеканале «СОЛНЦЕ» и в онлайн-кинотеатре START.

Как поладить с людьми, если лучше всего ты понимаешь животных? Именно таким вопросом задается 7-летняя Оля (Оливия Минц), которую все зовут Оливкой. Она провела всё своё детство в деревне, где обнаружила уникальный талант: она понимает язык животных и может найти общий язык с кем угодно — хоть с овчаркой, хоть с козой. И даже научить их трюкам! Вот только мама (Елизавета Арзамасова) и папа (Алексей Золотовицкий) собираются увезти Оливку в город, где ей придется заново искать друзей и привыкать к совершенно другим порядкам. А еще — применить свои таланты и помочь взрослым понять своих питомцев.

Действие 10-серийной семейной комедии разворачивается в 1980-х: главная героиня растет в обычном советском селе, в котором много дворов, все держат скот, занимаются огородом, рыбачат. В этой простой и доброй атмосфере, где все знают и поддерживают друг друга, Оливка, несмотря на юный возраст, впитывает знания и житейскую мудрость, а еще открытость к миру и людям. Поэтому «городским» она кажется наивной простачкой. Но недостаток ли это?

«“Оливка, Игорёк и Рекс” — это по-настоящему теплый и семейный проект. Для родителей это будет встреча с лучшим временем в их жизни, а для детей — погружение в историю про уникальную девочку, которая прекрасно ладит с животными (и не всегда ладит с детьми), очень остра на язык и не по годам иронична, что и привлекает в ней зрителя. А еще это история про самую настоящую дружбу между Оливкой и Игорьком, в которую нам очень хочется верить, — рассказывает Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала “СОЛНЦЕ”. — Признаюсь, проект непростой: животные и дети — самые честные, но и самые требовательные актёры. Мы очень скрупулезно относимся к каждому слову и каждой детали — чтобы было и смешно, и трогательно, и правдиво. Собрали, я не побоюсь этого слова, dream team: наш режиссёр Александр Жигалкин — лучший в жанре семейной комедии, а актёрский ансамбль получился действительно звездным: мы гордимся, что на телеканале “СОЛНЦЕ” будет такой звездный каст. Уже сейчас, глядя на отснятый материал, я ловлю себя на мысли, что у нас получается создать тот самый немного волшебный мир, где хочется остаться — с его юмором, лёгкостью и важными мыслями о дружбе и семье».

«Лично для меня это история о гармоничной и простой жизни, — делится Елизавета Арзамасова. — О такой, которая и называется счастьем. Ну и самое приятное — это возможность работать с любимыми людьми. С нашим режиссером Александром Жигалкиным мы впервые встретились на съемочной площадке почти 20 лет назад, когда я сама еще была в возрасте Оливки, а теперь я и в жизни, и на экране — мама. И от этого мне невероятно нежно. Я на крыльях несусь на съемочную площадку, где в группе есть люди, которые помнят меня совсем маленькой. Это счастье — приезжать на работу, будто к родственникам».

«Мне кажется очень интересным и классным, что я хожу по улице с козой, — смеется исполнительница главной роли Оливия Минц. — Если бы я в жизни ходила по улице с козой, мне кажется, это было бы вообще космически! Животные у нас воспитанные, обученные, но, конечно, они усложняют процесс, потому что после команды “Камера! Мотор!” они могут вдруг решить, что хотят пойти в другую сторону. А я не могу их тащить, потому что они тяжелее меня. И такое часто: то кот не захотел идти и есть, то свинья решила, что ей не надо идти в кадр».

«Я сформулировал для себя эту историю как сказку о нашем счастливом советском детстве, — резюмирует режиссер Александр Жигалкин. — В 1984 году (это время действия сериала) я учился в 9 классе, и время это я хорошо помню, знаю и люблю. У нас прекрасные артисты — и взрослые, и дети. Ощущение, что мы вполне можем сделать новый хит. Впрочем, время покажет».