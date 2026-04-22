Мультивселенная «Отпечатков», продолжение «Убойного отпуска» и Робаком

Ежедневно экосистемой «КИОН» пользуются свыше 3 миллионов человек, а общее время, проведенное за просмотром контента на всех трех платформах, в 2025 году превысило 3,5 миллиарда часов. Пользователи книжного сервиса «КИОН Строки» в среднем читают по 4 книги ежемесячно, а собственное издательство «Строки» выпускает около 120 наименований в год. Сервис «КИОН Музыка» также демонстрирует высокую вовлеченность, с показателем более 35 часов прослушивания на одного подписчика в месяц.

Ключевым элементом стратегии «КИОН» остается развитие экосистемности. Взаимодействие между сервисами улучшает пользовательский опыт, расширяя вселенные проектов и вовлекая аудиторию. Например, зрители детективного триллера «Отпечатки», премьера которого состоялась 1 апреля, смогут продолжить знакомство с историей в «КИОН Строках» с выходом её новеллизации, а также в «КИОН Музыке» через тру-крайм подкасты с участием создателей и актерского состава. К выходу второго сезона комедии «Виноград» в «КИОН Строках» появится сборник романтических новелл; сам же сериал порадует возвращением Павла Прилучного и появлением загадочной новой героини.

Онлайн-кинотеатр «КИОН» с момента запуска фокусируется на оригинальном контенте, выпустив за пять лет 155 собственных проектов. Платформа продолжает активно расширять свою библиотеку, стремясь укрепить позиции на рынке и поддерживать интерес аудитории. Зрителей ожидают продолжения популярных проектов: второй сезон детектива «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским, драмеди «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком, лирическая комедия «Виноград» с Павлом Прилучным, а также пятый сезон фэнтези «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко. Детективный триллер «Отпечатки» получит сразу два продолжения – второй и третий сезоны.

«КИОН» также активно развивает жанр исторических сериалов. Одной из знаковых работ станет эпическая драма «Капитанская дочка» по произведению А. С. Пушкина, снятая ON Студией при участии Star Media, телеканала «Россия» и поддержке ИРИ. В проекте задействован звездный состав, включая Олега Савостюка, Евгению Леонову, Евгения Ткачука, Антона Лапенко, Егора Корешкова, Федора Добронравова и Ингу Оболдину. Другие крупные исторические проекты включают «Поле Куликово» (ON Студия) Сергея Филатова, многосерийный фильм «Сталин» (Кинокомпания «Триикс Медиа» совместно с «КИОН») Владимира Бортко с Игорем Миркурбановым, а также фантастический детектив «Красная Шамбала» (Кинокомпания «МИРФИЛЬМ» и ON студия при поддержке ИРИ) Кирилла Белевича с Владом Прохоровым, Стасей Милославской, Сергеем Шакуровым и Сергеем Мариным.

В онлайн-кинотеатре «КИОН» расширяется контент для юных зрителей за счет запуска новых оригинальных анимационных проектов от ON Медиа. Среди них — мультсериал «Лесовички», созданный студией «Рокет Фокс» при участии ИРИ, который берет свое начало в книжной серии издательства «Строки». Компания также анонсировала выход полнометражного мультфильма «Грузовички», реализованного при поддержке Фонда кино силами ON Студии, «ФОРПОСТ Продакшн», ВОЛЬГИ и «Р1». Кроме того, в скором времени появятся мультсериалы «Следствие ведут колобки» и «Про девочку Веру и обезьянку Анфису». ON Медиа также работает над полнометражной картиной «Хвосты спасения» и анимационным сериалом «Пончо и Мончо».

Помимо продолжений уже полюбившихся сериалов и новых исторических проектов, «КИОН» анонсировал другие премьеры в разных жанрах: