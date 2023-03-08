ДЕНЬ ДИЗАЙНА В ЕРЕВАНЕ

В рамках запуска совместного с Российско-Армянским (Славянским) университетом бакалавриата Школа дизайна НИУ ВШЭ устраивает день дизайна: он пройдет 15 марта в Ереване. В программу войдут презентация новой программы, паблик-ток на тему «Креативный город. Дизайн как инструмент повышения привлекательности территорий», мастер-класс «Дизайн монограммы» от Мити Харшака и открытый показ студенческих работ анимации и видео-арта.

День дизайна пройдет 15 марта с 14:00 до 18:00 в Российско-Армянском (Славянском) университете по адресу ул. Овсепа Эмина 123.

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