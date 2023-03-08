На Русском Севере пройдет фестиваль традиционной культуры «Фолк-кемп Open Air»

Каждый год в деревне Архангельской области проходит Фолк-кемп – выездной образовательный лагерь для городской молодёжи, где молодые люди на протяжении недели живут в старинных северных избах и погружаются в русскую традиционную культуру в деревне Большой Бор Онежского района.

На мастер-классах и лекциях, которые проходят каждый день, участники обучаются основам традиционного пения, хореографии и игре на музыкальных инструментах. В конце каждого дня устраиваются вечёрки с танцами, играми и хороводами, просмотры старинных фильмов, игра в лапту и многое другое.

В 2023 году Фолк-кемп состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и впервые завершится открытым фестивалем. Открытый фестиваль «Фолк-кемп Open Air» состоится сразу после завершения образовательного лагеря, 22-23 июля 2023 года. Участники лагеря получают возможность приобщиться к культуре Русского Севера.

В программе – концерты на музыкальной сцене, лектории, мастер-классы, детская игровая зона, вечерки и выездные экскурсии к памятникам деревянного зодчества. Фестиваль станет профессиональной площадкой для выступления начинающих фольклорных коллективов из разных городов, которые сохраняют и популяризируют русскую культуру. Проект предполагает полное погружение в атмосферу деревенского быта и красоту северной природы.

Подробности и новости проекта можно узнать на сайте Фолк-кемпа: http://folk-camp.ru .

Фото - Лина ЛИБО

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