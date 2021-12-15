«День Дизайнера» в МТК «ГРАНД»

Самый крупный мебельный торговый комплекс Европы «ГРАНД» вновь собрал более трёхсот представителей мебельной индустрии – ведущих дизайнеров, художников, архитекторов, дизайн-блогеров, готовых поделиться своим видением современного рынка, обсудить главные мировые тренды и обменяться контактами для будущих совместных проектов.

В рамках традиционного «Дня Дизайнера», в этом году приуроченному к проекту «Мебель. Интерьер. Ремонт. МИР Новинок и Трендов», для профессиональной аудитории в «ГРАНДЕ» 30 ноября 2021г была организована обширная образовательная и развлекательная программа. Мероприятие стало ярким предновогодним подарком для гостей, которые встретились с авторитетными спикерами, приняли участие в розыгрышах призов и познакомилась с новыми возможностями МТК «ГРАНД».

Открыла «День дизайнера» популярный российский дизайн-блогер Ксения Измайлова. Она поделилась впечатлениями от миланской выставки SuperSalone и проекта Salone delMobile, рассказала о новых именах в мировом дизайне, выделила такие актуальные тренды как экологичность и переосмысление пространства в постпандемийный период.

Бренд Аскона в рамках «Дня дизайнера» объявил о старте новой партнерской программы специально для дизайнеров интерьеров. Лилия Саитова, куратор направления, рассказала о ее преимуществах, таких как: агентский договор, действующий на все салоны, гибкая программа скидок, акции и конкурсы, закрытые мероприятия, 3D-модели на всю мебель Аскона и многое другое.

Продолжил деловую программу известный дизайнер, историк архитектуры и дизайна Виктор Дембовский, который рассказал, как сегодня стоит работать с трендами и реагировать на модные течения. Он посоветовал молодым специалистам найти свой собственный путь развития, опираясь на классическую школу, при этом проявляя гибкость ко всем новым веяниям.

Следом сцену заняла Дарья Соболева – профессионал в декорировании и стилизации интерьеров. Она раскрыла секреты работы декоратора во время фотосессий, показала несколько авторских приемов, разобрала примеры удачных и неудачных съемок объектов и рассказала, что помогает дизайн-проектам попадать на страницы ведущих мировых дизайн-СМИ. Также Дарья наглядно продемонстрировала коллегам, как декор может кардинально менять пространство и насколько детали становятся приоритетными в финальной фотосессии.

Закончила образовательную программу декоратор и модельер Елена Теплицкая, чьи проекты отличаются сочным исполнением и яркими деталями. В этот раз Елена рассказала о трендах в текстильном оформлении пространства, о преображении интерьера с помощью ковров на примере совместных проектов с компанией Art de Vivre, а после лекции пригласила гостей в салон Art de Vivre и провела с дизайнерами практический интерактивный мастер-класс.

В рамках «Дня дизайнера» также прошла презентация специальных условий – GRAND DESIGN, программы для дизайнеров интерьеров МТК «ГРАНД». Благодаря ей дизайнеры получают доступ к бесплатному коворкингу, участвуют в закрытых мероприятиях и конкурсах, организуемых МТК «ГРАНД» и ТЦ «ГРАНД ЮГ», а также первыми узнают обо всех новинках и спецпредложениях от арендаторов комплексов.

Завершился день блестящей предновогодней вечеринкой с Дедом Морозом и розыгрышем подарков от арендаторов торгового центра.

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