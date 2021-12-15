Артист Цакоти подарил слушателям «Стразы» накануне Нового года

15 декабря 2021 года издательство «Монолит» выпускает новый сингл «Стразы» Романа Цакоти, как и предыдущие две песни, композицию написал продюсер артиста — Вадим Антонов.

«Декабрь — волшебный месяц, когда хочется творить и дарить позитив людям! Все мы, в любом возрасте, верим и надеемся на чудо! Этот трек — сюрприз! Он, как шампанское, стреляет метко и дарит разные вкусовые ощущения! Прослушав его, вы будете приятно удивлены. С наступающим!», — говорит Роман Цакоти.

«Я горжусь этим синглом. Без преувеличения. Психоделика в ее лучшем проявлении! Изменяйте и расширяйте своё сознание! Позвольте себе то, чего давно не могли позволить! Выходите за рамки и не бойтесь экспериментировать!», — делится Вадим Антонов.

Релиз доступен на всех цифровых витринах.

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