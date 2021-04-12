День открытых дверей в 1‑м Московском областном музыкальном колледже посетило более 200 гостей

В 1‑м Московском областном музыкальном колледже состоялся День открытых дверей. По сложившейся традиции, учебное заведение радушно встретило гостей. На этот раз мероприятие посетило более 200 человек.
Будущие абитуриенты и их родители познакомились с материально-технической базой колледжа, встретились с его руководством, преподавателями специальных дисциплин, которым смогли задать вопросы, касающиеся особенностей организации приема.
На Дне открытых дверей абитуриенты получили возможность пройти прослушивания у преподавателей колледжа, в ходе которых не только узнали объективную оценку своего уровня подготовки, но и получили ценные рекомендации профессионалов.
В заключение мероприятия свое мастерство продемонстрировали студенты колледжа, выступив в концертной программе.
Напомним, что в период 17 и 18 апреля Дни открытых дверей пройдут в Московском губернском колледже, Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева и в Московском областном базовом музыкальном колледже имени А.Н. Скрябина. Ознакомиться с расписанием можно по предложенной ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.