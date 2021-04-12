День открытых дверей в 1‑м Московском областном музыкальном колледже посетило более 200 гостей

В 1‑м Мос­ков­ском област­ном музы­каль­ном кол­ле­дже состо­ял­ся День откры­тых две­рей. По сло­жив­шей­ся тра­ди­ции, учеб­ное заве­де­ние радуш­но встре­ти­ло гостей. На этот раз меро­при­я­тие посе­ти­ло более 200 человек.

Буду­щие аби­ту­ри­ен­ты и их роди­те­ли позна­ко­ми­лись с мате­ри­аль­но-тех­ни­че­ской базой кол­ле­джа, встре­ти­лись с его руко­вод­ством, пре­по­да­ва­те­ля­ми спе­ци­аль­ных дис­ци­плин, кото­рым смог­ли задать вопро­сы, каса­ю­щи­е­ся осо­бен­но­стей орга­ни­за­ции приема.

На Дне откры­тых две­рей аби­ту­ри­ен­ты полу­чи­ли воз­мож­ность прой­ти про­слу­ши­ва­ния у пре­по­да­ва­те­лей кол­ле­джа, в ходе кото­рых не толь­ко узна­ли объ­ек­тив­ную оцен­ку сво­е­го уров­ня под­го­тов­ки, но и полу­чи­ли цен­ные реко­мен­да­ции профессионалов.

В заклю­че­ние меро­при­я­тия свое мастер­ство про­де­мон­стри­ро­ва­ли сту­ден­ты кол­ле­джа, высту­пив в кон­церт­ной программе.

Напом­ним, что в пери­од 17 и 18 апре­ля Дни откры­тых две­рей прой­дут в Мос­ков­ском губерн­ском кол­ле­дже, Мос­ков­ском област­ном музы­каль­ном кол­ле­дже име­ни С.С. Про­ко­фье­ва и в Мос­ков­ском област­ном базо­вом музы­каль­ном кол­ле­дже име­ни А.Н. Скря­би­на. Озна­ко­мить­ся с рас­пи­са­ни­ем мож­но по пред­ло­жен­ной ссылке.

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