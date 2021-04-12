«СМОТРИМ БАЙКОНУР» – на платформе «Смотрим» стартовал 8‑часовой онлайн марофон о полёте в космос

12 апреля в 12:00 по московскому времени на медиаплатформе СМОТРИМ стартует 8‑часовой марафон «СМОТРИМ БАЙКОНУР». Пользователей ждет грандиозный праздник в честь полета, который изменил мир и воплотил в жизнь мечту человека о Космосе.
Марафон объединит Москву, Самару – космическую столицу России, и Байконур, где 60 лет назад начался отсчет космической эры. Весь день в эфире – лучшие документальные фильмы и любимые песни о космосе и его покорителях, онлайн-экскурсия по «Музею истории космодрома Байконур», телемост из студии ГТРК «Самара», уникальные кадры и эксклюзивные материалы.
В онлайн-студии ведущие Сергей Стиллавин и Рита Митрофанова встретятся с героями России – космонавтами Сергеем Волковым, Александром Лазуткиным, Михаилом Корниенко и Андреем Борисенко, а также с учеными, блогерами и музыкантами. Пользователей ждут прямые включения с Байконура, где в эти минуты идут последние приготовления к беспрецедентному праздничному концерту с участием российских звезд первой величины.
Онлайн-марафон пройдет на медиаплатформе «СМОТРИМ», в социальных сетях и на YouTube телеканала «Россия», откуда в 20:15 мы переключимся на главное событие – прямую трансляцию грандиозного концерта «Юбилей полёта человека в космос» с космодрома Байконур.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.