«СМОТРИМ БАЙКОНУР» – на платформе «Смотрим» стартовал 8‑часовой онлайн марофон о полёте в космос

12 апре­ля в 12:00 по мос­ков­ско­му вре­ме­ни на медиа­плат­фор­ме СМОТРИМ стар­ту­ет 8‑часовой мара­фон «СМОТРИМ БАЙКОНУР». Поль­зо­ва­те­лей ждет гран­ди­оз­ный празд­ник в честь поле­та, кото­рый изме­нил мир и вопло­тил в жизнь меч­ту чело­ве­ка о Космосе.

Мара­фон объ­еди­нит Моск­ву, Сама­ру – кос­ми­че­скую сто­ли­цу Рос­сии, и Бай­ко­нур, где 60 лет назад начал­ся отсчет кос­ми­че­ской эры. Весь день в эфи­ре – луч­шие доку­мен­таль­ные филь­мы и люби­мые пес­ни о кос­мо­се и его поко­ри­те­лях, онлайн-экс­кур­сия по «Музею исто­рии кос­мо­дро­ма Бай­ко­нур», теле­мост из сту­дии ГТРК «Сама­ра», уни­каль­ные кад­ры и экс­клю­зив­ные материалы.

В онлайн-сту­дии веду­щие Сер­гей Стил­ла­вин и Рита Мит­ро­фа­но­ва встре­тят­ся с геро­я­ми Рос­сии – кос­мо­нав­та­ми Сер­ге­ем Вол­ко­вым, Алек­сан­дром Лазут­ки­ным, Миха­и­лом Кор­ниен­ко и Андре­ем Бори­сен­ко, а так­же с уче­ны­ми, бло­ге­ра­ми и музы­кан­та­ми. Поль­зо­ва­те­лей ждут пря­мые вклю­че­ния с Бай­ко­ну­ра, где в эти мину­ты идут послед­ние при­го­тов­ле­ния к бес­пре­це­дент­но­му празд­нич­но­му кон­цер­ту с уча­сти­ем рос­сий­ских звезд пер­вой величины.

Онлайн-мара­фон прой­дет на медиа­плат­фор­ме «СМОТРИМ», в соци­аль­ных сетях и на YouTube теле­ка­на­ла «Рос­сия», отку­да в 20:15 мы пере­клю­чим­ся на глав­ное собы­тие – пря­мую транс­ля­цию гран­ди­оз­но­го кон­цер­та «Юби­лей полё­та чело­ве­ка в кос­мос» с кос­мо­дро­ма Байконур.

укра­ли