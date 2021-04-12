На IV Международный Большой Детский фестиваль поступило рекордное количество заявок

Меж­ду­на­род­ный Боль­шой Дет­ский фести­валь завер­шил при­ем заявок на уча­стие в кон­курс­ной про­грам­ме 2021 года. Их коли­че­ство ока­за­лось рекорд­ным – 461. Фести­валь прой­дет с 1 сен­тяб­ря по 12 нояб­ря 2021 года.

Для уча­стия в кон­курс­ной про­грам­ме при­ни­ма­лись заяв­ки от госу­дар­ствен­ных и него­су­дар­ствен­ных про­фес­си­о­наль­ных теат­раль­ных кол­лек­ти­вов, кино- и ани­ма­ци­он­ных сту­дий, рабо­та­ю­щих для детей и юно­ше­ства на тер­ри­то­рии Рос­сий­ской Феде­ра­ции, а так­же стран СНГ и зару­бе­жья. В фести­ва­ле могут при­нять уча­стие спек­так­ли и филь­мы, пре­мье­ры кото­рых состо­я­лись в 2019 и 2020 гг. (воз­раст­ные огра­ни­че­ния от 3+ до 16+).

Театр – 407 заявок

МБДФ – муль­ти­жан­ро­вый фести­валь, но тра­ди­ци­он­но теат­раль­ное искус­ство состав­ля­ет основ­ную часть афи­ши. В этом году на уча­стие в кон­кур­се пода­но 407 заявок (в про­шлом году – 364), из кото­рых экс­перт­но­му сове­ту пред­сто­ит отобрать 40 спектаклей.

Коли­че­ство заявок по жан­рам: дра­ма­ти­че­ские спек­так­ли – 195, музы­каль­ные спек­так­ли – 71, спек­так­ли теат­ров кукол – 141.

Сре­ди пре­тен­ден­тов на уча­стие в кон­кур­се – 32 заяв­ки теат­ров из 14 зару­беж­ных стран (24 горо­да), сре­ди них Австрия, Ита­лия, Швей­ца­рия, Испа­ния, Гер­ма­ния, Вели­ко­бри­та­ния, Сер­бия, Бол­га­рия, Лат­вия, Бела­русь, Казах­стан, Гру­зия, ДНР, Южная Осетия.

Гео­гра­фия нашей стра­ны так­же пред­став­ле­на очень широ­ко. Полу­че­но 375 заявок из раз­ных угол­ков Рос­сии. Это – 15 рес­пуб­лик, 8 кра­ев, 3 горо­да феде­раль­но­го зна­че­ния, 1 авто­ном­ный округ, 41 область, 123 горо­да, 13 сел и посел­ков город­ско­го типа.

Кино и ани­ма­ция – 54 заявки

На уча­стие в кон­кур­се кино­филь­мов для детей пода­но 23 заяв­ки от сту­дий из Рос­сии, Швей­ца­рии и США (в про­шлом году заяв­ки не принимались).

На уча­стие в кон­кур­се ани­ма­ци­он­ных филь­мов пода­на 31 заяв­ка от сту­дий Моск­вы, Санкт-Петер­бур­га, Ека­те­рин­бур­га, Пер­во­ураль­ска, Сама­ры и Сара­то­ва (в про­шлом году было 10 заявок).

Резуль­та­ты отбо­ра в кон­курс­ную про­грам­му будут опуб­ли­ко­ва­ны в июне 2021 г. на сай­те и в соци­аль­ных сетях Меж­ду­на­род­но­го Боль­шо­го Дет­ско­го фести­ва­ля. Про­шед­шим отбор будут высла­ны офи­ци­аль­ные пись­ма о вклю­че­нии в кон­курс­ную программу.

В 2021 году Меж­ду­на­род­ный Боль­шой Дет­ский фести­валь в чет­вер­тый раз пред­ста­вит на сво­их пло­щад­ках раз­но­об­ра­зие фор­ма­тов и жан­ров искус­ства, адре­со­ван­но­го детям, позна­ко­мит зри­те­лей с кол­лек­ти­ва­ми из раз­ных угол­ков стра­ны и мира. Пла­ни­ру­ет­ся, что кон­курс­ная про­грам­ма фести­ва­ля прой­дет в двух фор­ма­тах: офлайн и онлайн. Побе­ди­те­лей опре­де­лит неза­ви­си­мое дет­ско-юно­ше­ское жюри – дети и под­рост­ки от 6 до 16 лет, юные акте­ры, музы­кан­ты, спортс­ме­ны, худож­ни­ки, побе­ди­те­ли Все­рос­сий­ских школь­ных олимпиад.

Меж­ду­на­род­ный Боль­шой Дет­ский фести­валь создан в 2018 году по ини­ци­а­ти­ве Пред­се­да­те­ля обще­ствен­но­го сове­та феде­раль­но­го пар­тий­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра малой Роди­ны», худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го теат­ра Сер­гея Безрукова.

Орга­ни­за­то­ры фести­ва­ля — Фонд под­держ­ки и раз­ви­тия соци­о­куль­тур­ных про­ек­тов Сер­гея Без­ру­ко­ва и Мос­ков­ский Губерн­ский театр. Фести­валь про­во­дит­ся в рам­ках реа­ли­за­ции феде­раль­но­го пар­тий­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра малой Роди­ны» при под­держ­ке Фон­да Пре­зи­дент­ских гран­тов, Мини­стер­ства куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции и Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти. Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель фести­ва­ля – народ­ный артист Рос­сии Сер­гей Безруков.

укра­ли