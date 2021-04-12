На IV Международный Большой Детский фестиваль поступило рекордное количество заявок

Международный Большой Детский фестиваль завершил прием заявок на участие в конкурсной программе 2021 года. Их количество оказалось рекордным – 461. Фестиваль пройдет с 1 сентября по 12 ноября 2021 года.
Для участия в конкурсной программе принимались заявки от государственных и негосударственных профессиональных театральных коллективов, кино- и анимационных студий, работающих для детей и юношества на территории Российской Федерации, а также стран СНГ и зарубежья. В фестивале могут принять участие спектакли и фильмы, премьеры которых состоялись в 2019 и 2020 гг. (возрастные ограничения от 3+ до 16+).
Театр – 407 заявок
МБДФ – мультижанровый фестиваль, но традиционно театральное искусство составляет основную часть афиши. В этом году на участие в конкурсе подано 407 заявок (в прошлом году – 364), из которых экспертному совету предстоит отобрать 40 спектаклей.
Количество заявок по жанрам: драматические спектакли – 195, музыкальные спектакли – 71, спектакли театров кукол – 141.
Среди претендентов на участие в конкурсе – 32 заявки театров из 14 зарубежных стран (24 города), среди них Австрия, Италия, Швейцария, Испания, Германия, Великобритания, Сербия, Болгария, Латвия, Беларусь, Казахстан, Грузия, ДНР, Южная Осетия.
География нашей страны также представлена очень широко. Получено 375 заявок из разных уголков России. Это – 15 республик, 8 краев, 3 города федерального значения, 1 автономный округ, 41 область, 123 города, 13 сел и поселков городского типа.
Кино и анимация – 54 заявки
На участие в конкурсе кинофильмов для детей подано 23 заявки от студий из России, Швейцарии и США (в прошлом году заявки не принимались).
На участие в конкурсе анимационных фильмов подана 31 заявка от студий Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Первоуральска, Самары и Саратова (в прошлом году было 10 заявок).
Результаты отбора в конкурсную программу будут опубликованы в июне 2021 г. на сайте и в социальных сетях Международного Большого Детского фестиваля. Прошедшим отбор будут высланы официальные письма о включении в конкурсную программу.
В 2021 году Международный Большой Детский фестиваль в четвертый раз представит на своих площадках разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям, познакомит зрителей с коллективами из разных уголков страны и мира. Планируется, что конкурсная программа фестиваля пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. Победителей определит независимое детско-юношеское жюри – дети и подростки от 6 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад.
Международный Большой Детский фестиваль создан в 2018 году по инициативе Председателя общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.
Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.