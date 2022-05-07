В День Победы в Москве пройдет больше 100 концертов и других культурных событий

Праздничные программы в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне готовятся во всех административных округах Москвы. Культурные мероприятия будут идти 9 мая сразу на 87 площадках, включая парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», парк искусств «Музеон» и площадь Белорусского вокзала. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всех желающих приглашают послушать концерты оркестров под управлением именитых дирижеров, увидеть выступления знаменитых артистов, побывать на выставке исторической военной техники, посмотреть на больших экранах прямую трансляцию парада на Красной площади.

«В День Победы при поддержке Департамента культуры Москвы пройдет больше 100 мероприятий. Они будут проводиться на 87 площадках по всему городу, в том числе в парках. Москвичей и гостей столицы ждет масштабная программа — выступления музыкантов, театральные постановки, чтение стихов и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

В парке Победы на Поклонной горе в 13:00 выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Продолжит программу концерт «Посвящение» по пьесе «Волоколамское шоссе» в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета, на сцену выйдут актер Евгений Миронов и выпускники творческих вузов. С 17:50 до 20:30 зрителей ждут выступления эстрадных исполнителей и детских коллективов. Завершит праздник в Парке Победы гала-концерт с участием популярных артистов. Программа закончится в 23:00.

На площади Белорусского вокзала в 17:00 выступит оркестр сухопутных войск Министерства обороны России «Победа». После этого, с 18:00 до 19:30, артисты Москонцерта совместно с оркестром Культурного центра Главного управления МВД по Москве представят совместную программу, подготовленную специально ко Дню Победы. В 20 часов на сцену выйдет «Хор Турецкого» с программой «Песни Победы» в сопровождении светового шоу на фасаде Белорусского вокзала.

В Парке Горького на Фонтанной площади с 16:00 до 22:00 состоится концертная программа «Международная сцена Бессмертного полка». В ней примут участие звезды российской эстрады и кино. На Пушкинской набережной парка разместилась историческая выставка, на которой можно увидеть военные автомобили и мотоциклы, танки и бронетехнику, пушки и полевые кухни. Экспозиция работает до 12 мая ежедневно с 10:00 до 22:00.

В парке искусств «Музеон» с 13:00 до 14:00 покажут новую версию спектакля-концерта Государственного театра Наций «Мы эхо». С 14:00 до 15:40 выступит оркестр «Фонограф». Вечернюю программу в 18 часов откроет джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана. В 19:00 на сцену выйдут артисты Московского продюсерского центра. Завершит программу вечерний концерт популярных исполнителей, который продлится до 22 часов.

В музее-заповеднике «Коломенское» в 13:00 открывается концертная программа, в которой примут участие артисты Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», Большого детского хора имени В.С. Попова, Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина, Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. С 19:00 до 20:00 выступят Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, солисты Большого театра России и другие артисты. В вечерней программе с 20:00 до 22:00 зрителей ждет выступление «Оркестра XXI века», группы «Кватро» и хора Сретенского монастыря.

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