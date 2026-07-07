«СамоварФест 2026» объединил 600 артистов и собрал тысячи зрителей

5 июля на Поклонной горе состоялся фестиваль «СамоварФест 2026», ставший одним из крупнейших событий этого лета, посвящённых Году единства народов России. За 12 часов работы фестиваля на одной сцене выступили более 600 артистов, представляющих свыше 100 национальностей нашей страны.

На протяжении всего дня гости знакомились с богатством культурного наследия России через музыку, танец и современные творческие проекты. В программе были представлены народные песни, этнические танцы, фольклорные постановки и авторские музыкальные проекты, в которых традиционное звучание органично сочеталось с роком, электроникой, джазом и поп-музыкой.

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало масштабное световое шоу «Мы едины!». Более тысячи зрителей одновременно приняли участие в интерактивном флешмобе со светящимся реквизитом, превратив площадку фестиваля в символ единства и дружбы народов России. Выступление сопровождалось переводом на русский жестовый язык, благодаря чему программа стала доступнее для глухих и слабослышащих гостей.

На сцене выступили десятки национальных коллективов со всей страны, среди которых ансамбль русско-чувашской песни «Тавансемер», хореографический ансамбль «Цветы Армении», ансамбль песни и пляски «Барыня», башкирский ансамбль «Гульдар», а также современные этно-исполнители. МУСО АНИ представила удмуртскую музыку в сочетании с электронным звучанием, ПОЛЮШКА — современное прочтение русского этно, а солистка фолк-рок-проекта «Арника» Елена Пинчукова продемонстрировала, как народные мотивы могут органично сочетаться с роком, джазом и фанком.

Одним из участников фестиваля стал самый молодой дирижёр России Юрий Ковешников. Артист выступил в качестве вокалиста и исполнил знаменитую песню «Я шагаю по Москве».

В вечерней части фестиваля перед зрителями выступили популярные российские исполнители, среди которых Родион Газманов, Мария Гончарук, Максим Завидия, MARGO, Chebanov, Алёна Высотская, Меседа и другие артисты.

«СамоварФест» вновь подтвердил свой статус площадки, объединяющей культурные традиции народов России и современную музыку. Фестиваль прошёл при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, собрав тысячи гостей и став ярким праздником дружбы, культуры и национального многообразия.

Фото: пресс-служба Фестиваля