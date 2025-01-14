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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В возрасте 96 лет ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор Мария Александровна Некрасова

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доктор искусствоведения, профессор Мария Александровна Некрасова
Доктор искусствоведения, профессор Мария Александровна Некрасова. Фотограф М.Г. Наумова / предоставлено пресс-службой РАХ

Российская академия художеств, Отделение искусствознания и художественной критики РАХ и отечественное искусствознание понесли тяжелую утрату. 11 января 2025 года в возрасте 96 лет ушла из жизни академик Российской академии художеств, Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Репина, доктор искусствоведения, профессор Мария Александровна Некрасова (1928-2025).

Мария Александровна – выдающийся специалист в области изучения декоративно-прикладного и народного искусства. Научное направление, созданное Некрасовой путем исследования народных, духовных начал в системе «человек – природа – культура», выработанные ей научные положения и методы, внедрённые в практику возрождения традиционных очагов народной культуры, их развития, в теорию и научные исследования, классифицируется как создание научной школы.
М.А. Некрасова родилась 13 ноября 1928 года в Москве. Окончила Московский государственный университет в 1954 году, аспирантуру НИИ художественной промышленности – в 1958-м. Свою профессиональную деятельность начинала с сотрудничества с журналом «Декоративное искусство» и работы в Союзе художников СССР. В НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР пришла в 1965 году и была принята на должность старшего научного сотрудника. Здесь она проработала свыше 50 лет, в 1972 году возглавив Отдел народного и декоративного искусства НИИ АХ СССР. С 1962 года является членом Союза художников России, в 1991 году избрана членом-корреспондентом Академии художеств СССР, а в 2007-м — академиком Отделения искусствознания и художественной критики Российской академии художеств; с 1995 года — действительный член Российской академии естественных наук.

Научные положения и теории, разработанные М.А. Некрасовой на основе исследований исторического и современного материала культур разных народов, получили широкое признание. Они вошли в жизнь художественной практики народных промыслов, в научные исследования разных видов декоративного искусства. На основе трудов учёной читаются лекционные курсы в художественных вузах и училищах, её книги используются как учебные пособия для составления учебных программ. Предлагаемые Марией Александровной методы обучения и воспитания детей и молодежи на лучших образцах народного искусства вносят большой вклад в отечественную педагогику и в профессиональное образование. Многие годы она состояла в составе ряда учёных советов, художественных советов, экспертной комиссии, редколлегий журналов. Систематически вела работу в НИИ РАХ по подготовке аспирантов и соискателей.

М.А. Некрасова – автор более 200 научных работ по истории, теории декоративного, народного искусства, древнерусской живописи и русской живописи XIX–XX веков. В центре исследований автора всегда стояли проблемы народных начал в искусстве, культурной преемственности, духовных символов национального искусства. Ряд работ был посвящен развитию народного искусства как части современной духовной культуры. Подобная постановка вопросов свидетельствует о широте охваченного ученым материала, о новизне подходов, о научно-практической ценности её работ. Последней опубликованной работой М.А. Некрасовой стала иллюстрированная энциклопедия «Русская художественная керамика VIII–XXI веков» (М., 2017), уже сегодня ставшая библиографической редкостью, в которой она выступила автором проекта, составителем, научным редактором и автором ряда статей. Все последние годы Мария Александровна работала над монографией «Народное искусство в меняющемся мире – духовная культура. Образ, философия, культура», которую, увы, не успела завершить.

Многолетняя научная и творческая деятельность академика была отмечена высокими наградами. Труды М.А. Некрасовой по праву входят в сокровищницу отечественного искусствознания.

Светлая память!

Президиум Российской академии художеств, Отделение искусствознания и художественной критики РАХ

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