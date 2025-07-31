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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойLIFESTYLEДень рождения дизайнера модной одежды для животных Динары Садековой отметили баннером на...

День рождения дизайнера модной одежды для животных Динары Садековой отметили баннером на Новом Арбате

editor
By editor
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баннер sdr_petwear динара садекова на киноцентре октябрь

«27 июля, в мой день рождения, случилось особенное: наш баннер появился на медиафасаде киноцентра «Октябрь» (улица Новый Арбат, д. 24). Видимость баннера — 340 м по движению к центру и 250 м в обратную сторону! Это элитная точка Москвы: рядом департаменты Правительства, люкс‑гостиница Marriott, топ‑рестораны и постоянный поток VIP‑кортежей. И теперь наш проект был отмечен именно там», – делится эмоциями Динара Садекова.

– Девочки, мечты сбываются — и это только начало!

динара садекова и баннер

Динара выражает благодарности:

  • Алексею Вотановскому за то, что помог организовать баннер и воплотил мечту в реальность!
  • Питомнику петербургских орхидей «Парангон» — за роскошные цветы, сделавшие фотозоны по‑настоящему волшебными.
  • Питомник собачек Дианы Штыковой — за очаровательных хвостатых моделей, покоривших сердца всех гостей.

Над этим проектом работали: Надежда Павлова, Юлия Клюева, Жанна Муганова, Галина Федорова, Светлана Шаламова, Анастасия Усова, Алёна Белолипова, Олеся Ефанова, Мия Назарова.

Фотографии: Абушаева Алина.
Стилисты Евгения Плетнева, Полина Сафронова, Иван Хвостов, Екатерина Столповских.

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