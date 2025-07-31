День рождения дизайнера модной одежды для животных Динары Садековой отметили баннером на Новом Арбате

«27 июля, в мой день рождения, случилось особенное: наш баннер появился на медиафасаде киноцентра «Октябрь» (улица Новый Арбат, д. 24). Видимость баннера — 340 м по движению к центру и 250 м в обратную сторону! Это элитная точка Москвы: рядом департаменты Правительства, люкс‑гостиница Marriott, топ‑рестораны и постоянный поток VIP‑кортежей. И теперь наш проект был отмечен именно там», – делится эмоциями Динара Садекова.

– Девочки, мечты сбываются — и это только начало!

Динара выражает благодарности:

Алексею Вотановскому за то, что помог организовать баннер и воплотил мечту в реальность!

Питомнику петербургских орхидей «Парангон» — за роскошные цветы, сделавшие фотозоны по‑настоящему волшебными.

Питомник собачек Дианы Штыковой — за очаровательных хвостатых моделей, покоривших сердца всех гостей.

Над этим проектом работали: Надежда Павлова, Юлия Клюева, Жанна Муганова, Галина Федорова, Светлана Шаламова, Анастасия Усова, Алёна Белолипова, Олеся Ефанова, Мия Назарова.

Фотографии: Абушаева Алина.

Стилисты Евгения Плетнева, Полина Сафронова, Иван Хвостов, Екатерина Столповских.