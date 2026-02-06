Оплата публикаций

Выставка «Нереальное искусство. Абстракция» открылась в Галерее Давыдково

Изображение предоставлено пресс-службой Галереи Давыдково

В Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Нереальное искусство. Абстракция», представляющая творчество художников, работающих в абстрактной изобразительной форме.

Нереальное искусство, в данном контексте — это не эмоциональное восприятие качества произведения, а констатация существования искусства, основанного на фигуративной интерпретации окружающего мира, и абстрактного искусства, представляющего нереальные, беспредметные визуальные изображения. Абстракцию часто называют изобретением модернистов, и действительно, она получила второе рождение в начале XX века. Но тем не менее, абстрактные изображения существовали рядом с фигуративными еще во времена палеолита.

На протяжении всей истории фигуративное искусство и абстракция, как правило, чередовались, как способы художественного выражения, в зависимости от того, как общество относилось к внешнему миру. Абстракция не отвлекается на детали и частности, а заставляет сосредоточиться на том, что существует за поверхностью привычных образов.

В экспозиции представлены произведения авторов, давно работающих с беспредметной изобразительной формой. У каждого мастера свой уникальный визуальный язык и почерк, по которым можно получить представление о московской абстракции сегодня. Художники активно используют нестандартные материалы —песок, дерево, пластик, — а также находят способы сделать абстракцию осязаемой и выйти за рамки традиционного холста.

