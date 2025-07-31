Школьники узнали о традициях «Орленка» на юбилейной выставке в Музее Победы

Свыше 600 школьников приняли участие в мероприятиях к 65-летию Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Музее Победы. Тематические уроки, экскурсии и мастер-классы прошли в рамках работы выставки «Орлёнок»: Код детства». Их участниками стали ребята из Детского клуба «Лето Побед» и летнего лагеря ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец».

На мероприятиях выступили почетные гости: генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус, космонавт, Герой России, выпускник «Орлёнка» 1986 года Сергей Волков, орлята разных лет — выпускники детского центра разных поколений.

«На протяжении работы выставки гости смогли не только познакомиться с историей центра, но и принять участие в разнообразных мероприятиях. Экскурсии по экспозиции стали настоящим путешествием во времени, позволяя юным посетителям узнать о жизни пионеров, их играх и увлечениях, о традициях «Орлёнка». Особенным стало образовательное занятие «Космическая одиссея орлят» — на нем ребятам рассказали о выдающихся выпускниках «Орлёнка», внесших вклад в освоение космического пространства», – поделилась директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Мероприятия провели педагоги ВДЦ «Орлёнок», Дворца пионеров на Воробьевых горах. Организаторами встреч также стали активисты Детского общественного совета Музея Победы – участники Историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы» в детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан».

Всего за время работы выставки «Орлёнок»: Код детства» с 1 по 30 июля ее посетили тысячи человек – школьники и студенты, представители общественных организаций, жители и гости Москвы. В экспозицию вошли раритеты из музея истории Всероссийского детского центра «Орлёнок» и Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Гости выставки смогли увидеть уникальные артефакты, фотографии и документы, рассказывающие об истории «Орлёнка», его традициях и роли в воспитании подрастающего поколения.