День рождения Гарри Поттера: 96% хотят иметь магические способности 

Ко Дню рождения Гарри Поттера книжный сервис Литрес и сеть книжных магазинов «Читай-Город» опросили пользователей, чтобы узнать, как они относятся к волшебству, видели ли его своими глазами и какие области магии стремились бы изучать. 96% опрошенных признались, что хотели бы обладать волшебством. Самые желанные способности — телепортация (10%), знание всех языков (9%) и исцеление людей (8%). Величайшими волшебниками респондентами признаны Дамблдор (19%), Гэндальф (13%) и Гарри Поттер (12%).

Почти все опрошенные (96%) хотели бы обладать магическими способностями. Из тех, кто мечтает о магии, 40% видели волшебство своими глазами, а среди не желающих иметь дело с ним, свидетелями магии были всего 20%.

Улучшение своей жизни и жизней близких (18%), желание путешествовать во времени и пространстве (17%) и стремление упростить повседневную рутину (15%) — основные причины, по которым участники опроса хотели бы знать основы магии. Те, кто не рассматривают для себя становление волшебником, сетуют на то, что большая сила — это серьезная ответственность (16%), 13% убеждены в опасности магии, а 12% пользователей хорошо и без волшебства.

Самыми великими волшебниками всех времен опрошенные назвали Дамблдора (19%) из серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг, Гэндальфа (13%) («Властелина колец», Дж. Р. Толкин), и Гарри Поттера (12%). В пятерку магов также вошли Мерлин (10%), герой романов о Короле Артуре Бернарда Корнуэлла, и Дед Мороз (8%).

«‎31 июля мальчику, который выжил, исполняется 45 лет! На поттериане выросло целое поколение читателей-миллениалов, которым книги Роулинг привили любовь к чтению. Неудивительно, что Дамблдора респонденты назвали величайшим волшебником: именно его действия стали движком поттерианы, несмотря на некоторую их этическую спорность. Поведение толкиновского Гэндальфа более героические, а магия Гарри не состоялась бы без поддержки его верных друзей. Интерес к магическим сюжетам и желание обладать волшебными способностями расцениваю двояко: как тягу к эскапизму из-за будничной усталости и как метафору веры в перемены к лучшему. Такие книги отвлекают от рутины, дарят новые эмоции и эндорфин, учат видеть волшебство в простых вещах, которые нас окружают. Те же аудиокниги – чем не маховик времени? Вы одновременно можете навести дома уют и побывать в Средневековье!»‎ — комментирует результаты исследования редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Мечтающие иметь магические силы хотели бы обладать способностью телепортироваться (10%), на втором месте — умение говорить на всех языках (9%), а на третьем — исцеление людей (8%). Волшебная палочка (13%), сумка Гермионы Грейнджер, вмещающая неограниченное количество вещей (12%) и маховик времени для перемещения во временном пространстве (9%) — магические предметы, которые мечтает внедрить в свою жизнь большая часть опрошенных.

Те, кто хотят обладать магией, из чудесных существ мечтают приручить дракона (15%), волшебного кота (13%) и сову (12%). Если участники опроса попадут в школу магии, большинство выберет изучение заклинаний и чар (16%), на втором месте по популярности окажется защита от темных искусств (13%), а на третьем — зельеварение (12%).