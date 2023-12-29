Денис Шведов, Гоша Куценко и Роман Курцын против суперзлодеев в новой экшн-комедии PREMIER «Красный 5»

Онлайн-кинотеатр Premier выпустил тизер-постер и тизер-трейлер новой шпионской экшн-комедии производства кинокомпании 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях. Сериал выйдет эксклюзивно на PREMIER в следующем году.

Главный герой сериала – агент спецслужб Бекешев, который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Однажды, несмотря на весь свой опыт, он проваливает задание, совершив нелепую ошибку, и его отправляют в отставку.

Жить на «гражданке» Бекешев не умеет: он страдает крайней подозрительностью и попадает из-за этого в нелепые истории. Но внезапно его навыки оказываются вновь нужны: бывший начальник Бекешева предлагает ему должность в конторе, которая отлавливает сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями.

Роль спецагента Бекешева в сериале «Красный 5» исполнил актер Денис Шведов, его начальника сыграл Гоша Куценко, а чудаковатого напарника – Роман Курцын.

Герои комедии будут постоянно попадать в нелепые ситуации на грани абсурда, распутывать хитрые планы суперзлодеев и спасать город.

Роли в сериале также исполнили: Надежда Жарычева, Татьяна Храмова, Севастьян Бугаев и Мария Лисовая.

Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин.

Режиссером сериала выступил Евгений Шелякин. Сценаристы – Иван Баранов, Кирилл Ситников и Евгений Шелякин.