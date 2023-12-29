Музей Победы подвел итоги Фестиваля правильного кино

Музей Победы завершил II Фестиваль правильного кино. Более тысячи бесплатных показов прошли во время трех этапов фестиваля – в мае, июне-августе и сентябре-декабре 2023 года. Зрителями кинофорума стали около 50 тысяч человек из 50 регионов России. Организатор фестиваля – Музей Победы, информационный партнер – Информационное агентство России ТАСС.

«Зрителям показали фильмы, посвященные военной истории России, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающие об известных людях, которые внесли заметный вклад в развитие страны», – отметили в Музее Победы.

К фестивалю присоединились участники программы «Школьный музей Победы», Международного проекта «Территория Победы», члены Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Показы прошли в федеральных и региональных музеях, библиотеках и домах культуры, школах и колледжах.

В рамках трех этапов фестиваля зрителям представили 37 полнометражных и короткометражных фильмов – как художественных и документальных, так и анимационных. Так, например, зрители увидели фильмы «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+), «Гагарин. Жизнь в хронике Тасс» (12+), «Внуки Победы» (6+), «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков» (12+), «Обожжённое детство» (12+) и другие.