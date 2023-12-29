Звездная премьера новогоднего мультфильма для всей семьи «Великолепная пятерка»

В киноцентре «Октябрь» прошла звездная премьера праздничного новогоднего мультфильма для всей семьи «Великолепная пятерка». Свои голоса героям подарили Гарик Харламов, Анна Старшенбаум и Павел Прилучный. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство – «Кинофирма».

В числе первых зрителей мультфильм посмотрели Алексей Серебряков с внучкой, Ярослава Дегтярева, Маша Цигаль, Люси Пылаева, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Глафира Тарханова, Анна Чурина, Владимир Левкин с семьей, Максим Лагашкин, Нелли Ермолаева, Александр Энберт, Полина Айнутдинова, Екатерина Копанова с семьей, Елена Старостина, София Петрова, Ольга Ушакова, Александра Никифорова, Анетта Орлова и другие.

Кроме того, гостями премьеры стали подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Главную женскую героиню – собачку примы-балерины Марго – озвучила актриса Анна Старшенбаум: «Моя героиня Марго – боевая, честная, смелая собачка благородных кровей. Она требовательная к себе и к другим, очень предана своей хозяйке и готова на все, чтобы помочь ей в трудную минуту. Во время своих приключений она влюбляется в одного смелого героя, но не буду раскрывать всех тайн. Узнаете все в кино.

Недавно я приобрела собачку – маленькую итальянскую борзую, и она как две капли воды похожа на Марго, которой я подарила свой голос в мультфильме “Великолепная пятерка”. Мой муж шутит, что я безумно похожа на нашего питомца. Кроме того, у Марго такая же романтическая история с ее героем, как случилась у меня в жизни: красивая, трогательная и немного героическая, так что сходство с героиней у нас определенно есть».

«Мне очень нравится озвучивать мультфильмы. Это совершенно иная работа, нежели актерская игра. Процесс непростой, но в то же время очень круто, когда ты слышишь в финале, что получается сделать - одним только голосом донести столько эмоций и переживаний. Это так классно! Мне нравится озвучивать разных героев. В мультфильме «Великолепная пятерка» я озвучил Темного Рыцаря. Он самый настоящий негодяй, не любит животных и пытается всячески избавиться от них. В конце, конечно… Нет, без подробностей - все узнаете в кино!», - рассказывает актер Павел Прилучный.

Еще одного героя мультфильма озвучил Гарик Харламов. Он признался, что определенно похож на своего персонажа: «Я сам – собачник, и так сложилось все прекрасно, что я озвучил замечательного героя Голиафа в очень веселом и классном мультфильме “Великолепная пятерка”. Мы с ним безусловно похожи: он тоже тучный, немножко ленивый и ему даже лень до конца договорить фразу. С этим у меня нет проблем, хотя иногда и бывает тоже лень догова... сло....»

«Лебединое озеро» – самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою – уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии – собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ