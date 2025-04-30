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Денис Шведов, Ирина Пегова, Михаил Тройник и Юлия Ильина на премьере фильма «Финал»

editor
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финал - светская премьера
Светская премьера фильма «Финал». Фото © Глеб Лоскутов, Медиагруппа «Россия сегодня»

Состоялась светская премьера спортивной драмы «Финал». Фильм первым зрителям представили: заслуженный тренер России Владимир Алекно, актеры Денис Шведов, Ирина Пегова, Михаил Тройник и Юлия Ильина, продюсер Андрей Крылов, режиссер Петр Зеленов, олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Сергей Гранкин, Дмитрий Ильиных и Александр Волков. «Финал» – зрелищный экшен о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Это вдохновляющая история подлинного триумфа и непростого пути к нему.

Первыми звездными гостями стали: певицы Катя Лель и Юлия Беретта, ведущие Лариса Вербицкая и Юлия Бордовских, актрисы Ольга Зайцева, Анна Ещенко, Люси Пылаева, Елена Старостина, Александр и Алеся Энберт, Женя Малахова, Ольга Якубович и др.

Олимпийские чемпионы Лондона Сергей Тетюхин и Сергей Гранкин встретились на красной дорожке с актерами, сыгравшими их. Роли спортсменов исполнили Дмитрий Караневский и Никита Языков соответственно.

«Этот фильм о Родине, о нашей стране. Пройдут годы, у наших спортсменов, у нашей страны будут еще победы, но «Финал» останется ярким событием в нашей жизни», – рассказал продюсер Андрей Крылов.

«Я фильм еще не видел, но вы не представляете, как я волнуюсь. Как на том финале», – признается Владимир Алекно.

В этот же день в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная выходу в прокат «Финала».

«Команда Алекно, наша российская сборная, с моей точки зрения, – самый профессиональный коллектив, когда-либо существовавший в новой России, не обижая даже хоккеистов и футболистов. Поэтому нам нужно окунуться в эту атмосферу невероятных эмоций, ведь волейбол – интеллектуальный и суперпопулярный вид спорта», – подчеркнул Дмитрий Губерниев на пресс-конференции.

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