«Слова о победе»: выставка плакатов известных художников в Институте B&D

К 80-летию Великой Победы Институт бизнеса и дизайна представил выставку «Слова о победе», на которой будут представлены знаковые плакаты известных художников и воспоминания выдающихся деятелей культуры и искусств.

Настоящий вклад художников в Победу — 22 работы известных плакатистов, среди которых Ираклий Тоидзе, Леонид Голованов, Эль Лисицкий. Плакаты переплетаются с воспоминаниями о войне, письмами, фотографиями из семейных архивов, эскизами Михаила Аникста, Юрия Роста и многих других.

«Выставка к 80-летию Победы очень важна для наших студентов. Воспоминания о войне и подвигах её героев продолжают жить и передаются из поколения в поколение, создавая фундамент правильного отношения к истории, к служению, к делу, а это хороший пример для молодого поколения», — отмечает первый проректор Института B&D Светлана Дымова.

12 шагов к Победе, 12 ключевых точек, распределенных во времени — с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года, составляют героическую летопись Великой Отечественной войны: от ее объявления, битвы за Смоленск, Ельню, Москву, блокады Ленинграда, до обороны Севастополя, Сталинграда, Курска, салюта в Москве в 1943 года, освобождения территории СССР, и таких стран, как Польша, Венгрия, Румыния и Чехословакия, и наконец, до Берлина.

«Мы собрали личные свидетельства художников, близких нам людей о том, как единичные подвиги составили огромную Победу, невероятную гордость русского народа, который выстоял и вынес эту тяжелейшую войну», — отмечает Борис Трофимов, преподаватель Института B&D, лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства, куратор выставки «Слова о победе».

Среди историй — воспоминания об Александре Аниксте, отце Михаила Аникста, недавно выступавшем с лекцией в нашем Институте. Будущий шекспировед с мировым именем попал на войну аспирантом. Находясь под ураганным огнем, он пишет жене, что не боится ничего, потому что ему надо закончить книгу о Шекспире, потому что много творческих планов, которые отодвигают страх на второй план.

Художник Александр Дейнека, написавший знаменитую «Оборону Севастополя», представлен на выставке с военной биографией, этюдами и эскизами. Он служил вместе с Леонидом Сойфертисом, который прошел всю войну, участвовал в обороне Севастополя, Одессы, в освобождении Кавказа и дошел до Берлина. На выставке представлена его фотография с блокнотом в руках и 3 берлинских эскиза.

«Мы постарались создать яркое, современное представление о Победе, через инсталляции с использованием символов, словаря важных слов о войне — воздух, жизнь, небо, земля, огонь, вода, которые становятся маяками и в нашей жизни», — добавляет Борис Трофимов.

Визуально экспозиция выставки напоминает огромные книги памяти. Атмосферу строго вывешенных полотен и ярких плакатов дополняют символы «эха войны» — кирпичи, металл, огонь, рожь, а также аудиовизуальное сопровождение и особое световое решение. Кульминация экспозиции — специально созданный кинофильм, посвященные событиям военных лет.

«Любой успех или победа в жизни, в студенческом конкурсе или на поле битвы, должны быть продуманы и спроектированы. Создавая выставку, посвященную 80-летию Великой Победы, мы хотели показать, какими проектными средствами и методами было достигнуто превосходство советского народа над противником. Художники, плакатисты, иллюстраторы, сценографы, режиссеры, архитекторы во время войны создавали графические, визуальные, предметно-пространственные объекты, без которых невозможно было бы победить врага», — отмечает Владислав Савинкин, архитектор, руководитель профиля «Дизайн среды», член Союза архитекторов, дизайнеров и художников России, куратор и архитектор выставки «Слова о победе».