21 сентября подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ ко всем сериям детективной мелодрамы «Зеркало лжи». Главные роли в проекте исполняют Мария Куликова, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Иван Жидков, Александр Ратников, Диана Енакаева и другие.
Дина (Мария Куликова) – логопед в детском саду, живет размеренной и счастливой жизнью вместе с дочерью Олей (Диана Енакаева) и гражданским мужем Сергеем (Дмитрий Миллер). У Дины есть три лучшие подруги – Неля (Ольга Павловец), Яна (Александра Сопова) и Анна (Анастасия Голотвина). Яна не так давно пропадает, но выяснить, что с ней произошло, так и не удается. Следом за ней при странных обстоятельствах погибает Анна, а ее муж обвиняет в смерти жены Дину. Вместе с Нелей и своими однокурсниками – следователем Евгением Корзининым (Павел Кузьмин) и Алексеем Коржовым (Александр Ратников), героиня берется за расследование этого дела. Но Дина и представить не может, что вскоре ее собственная жизнь окажется в опасности…
Роман Просвирнин, режиссер:
«Мне понравилась эта история бесконечных скелетов в шкафу, когда мы все улыбаемся, радуемся жизни, кажется, что у нас все хорошо, а на самом деле есть второй план, вторые выдвижные ящики. В нашем сериале такое хитросплетение линий, такой ужасный клубок тайн и интриг! Огромное количество героев, у которых спустя годы всплывают подводные камни, и это вносит в сюжет криминальный характер. Мы снимали во всех знаковых местах Ростова-на-Дону: центр, все набережные, галерея «Ростов». У нас были удивительные погони по городу. На мой взгляд, история получилась динамичная. Будем надеяться, зрители ее оценят».
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