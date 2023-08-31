Объявлены победители Питчинга копродукционных проектов СНГ

В Санкт-Петербурге 28 августа прошел Питчинг копродукционных проектов стран СНГ, организованный ПЦ «Мувистарт» и открытой киностудией «Лендок». Участие в нем приняли кинематографисты из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Члены экспертного совета выделили по три проекта в каждой из категорий.

Документальная программа:

«Пионеры дискотек», автор сценария и режиссер – Дарина Болгова, продюсер – Марина Лысенко (Россия, Пермь).

«Подземная песня», режиссер и продюсер – Виктор Кислов (Россия, Москва).

«Там, где жил Идиге…», авторы сценария – Сергей Кречетов и Анна Турчанинова, режиссер – Анна Турчанинова, продюсер – Сергей Кречетов (Россия, Санкт-Петербург).

Игровая программа:

«Мама Тоня», авторы сценария – Максим Бударин и Ирина Бударина, продюсер – Рустам Акматов (Кыргызстан, Бишкек).

«Акзиярат», автор сценария – Лилия Янтилина (Россия, Уфа).

«Испытание аулом – 2», автор сценария – Вадим Саитов, режиссер и продюсер – Магомет-Али Найманов (Россия, Черкесск).

Работы конкурсантов оценивали представители онлайн-платформ, продюсерских центров, киностудий РФ и стран ближнего зарубежья.

В игровой программе:

Константин Ёлкин – генеральный директор Russian World Vision (РФ);

Назим Гусейнов – директор киностудии «Азербайджанфильм» им. Джафара Джаббарлы (Азербайджан);

Наталия Клибанова – главный продюсер «Амедиа Продакшн» (РФ);

Иван Кудрявцев – заместитель генерального директора, директор по киноканалам АО «Цифровое телевидение» (РФ);

Екатерина Михайлова – продюсер, генеральный директор «Вега-фильм» (РФ);

Алексей Рязанцев – генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» (РФ);

Анатолий Сергеев – глава компании «Кинологистика» (РФ);

Мария Смирнова – директор по контенту онлайн-платформы KION (РФ);

Игорь Шибанов – продюсер, общественный деятель, эксперт в области дистрибуции и производства ТВ-контента и анимации, генеральный директор детского телеканала «Супер-герои» (РФ).

В документальной программе:

Евгений Арендарович – член Союза кинематографистов Республики Беларусь, продюсер, основатель ПЦ «Белроскино» (Беларусь);

Андрей Апостолов – главный редактор киностудии «Ленфильм» и кинокомпании Mosaic films (РФ);

Алексей Безуглый – продюсер ПЦ «Белроскино» (Беларусь);

Ирина Белова – генеральный директор КГАУК «Енисей кино» (РФ);

Ксения Костина – заместитель директора программной дирекции филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК "Культура"» (РФ);

Евгений Субочев – продюсер, гендиректор кинокомпании «Суббота» (РФ);

Галина Сыцко – заместитель директора по социокультурным программам фонда «Росконгресс» (РФ).

Победители начали переговоры с членами экспертного совета о сотрудничестве. Некоторые проекты, не вошедшие в топ, всё же привлекли внимание продюсеров. Наталия Клибанова выразила готовность взять в разработку не только лауреата питчинга «Испытание аулом-2» (Карачаево-Черкессия), но и проекты «Квартира №7» (Татарстан) и «ИНИй* (Институт Новогоднего Искусства)» (Москва).

Авторы проекта «ИНИй* (Институт Новогоднего Искусства)» также получили спецприз – участие в лаборатории кино и сериалов «Формула пути» от Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Участие предполагает прохождение четырехмесячного интенсива по разработке проекта с кураторами – представителями киноиндустрии.

Члены экспертного совета также поделились своими впечатлениями от представленных работ и дали советы конкурсантам.

Андрей Апостолов:

– Проблема всегда универсальная, всегда хочется обратиться к авторам с одним призывом – представить тему не значит представить фильм. Какой бы богатой и глубокой ни была тема, не факт, что из него получится полноценное документальное кино. Для этого больше рассказывайте не о том, о чем, а о том, как.

Евгений Арендарович:



– Много интересных работ, вижу, что в шорт-лист были выбраны наиболее актуальные на сегодняшний день. Я уверен, что из нескольких проектов некоторые имеют шансы быть реализованными. Что касается Беларуси, мы стараемся тоже развивать современный кинематограф – приобщать зрителя к документальному кино, восстанавливать культуру смотрения, заложенную в советское время, когда для того же дока были специальные кинотеатры.

Наталия Клибанова:

– Нам было достаточно сложно выбрать победителя – много хороших проектов, и все разные. Так сложилось, что я занимаюсь коммерческими сериалами и фильмами, поэтому в своем выборе руководствовалась именно теми, из которых получится масштабная история.

Алексей Рязанцев

– Все проекты интересные, возможно, не все они равны, в целом из тридцати питчингуемых только один проект получает путевку в жизнь. Однако не стесняйтесь и не принимайте решение жюри за некую правду – это только мнения.

Галина Сыцко:

– Нужно всегда помнить о зрителе, для которого делается кино: чтобы тема увлекала не только автора, но аудиторию.

Евгений Субочев:

– К сожалению, мы не во всех проектах увидели, к кому обращена та или иная работа. Желаю авторам проектов учесть это на будущее.

В завершение встречи Дмитрий Якунин рассказал о проектах, направленных на поддержку современных документалистов страны, в частности, проект ФПРК «Россия – взгляд в будущее», а также лабораторию «Формула пути» (которая с этого года открыла направление документального кино) и мультимедийный проект MovieStart при поддержке АНО «ИРИ» «Русский док: история и современность». Также Якунин анонсировал круглый стол «Нон-фикшн кино. Как найти дорогу к зрителю», который пройдет 14 сентября в рамках Контент Форума в Санкт-Петербурге.

Валерия АЗАРОЧКИНА

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